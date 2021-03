Байден обещал 100 млн доз COVID-вакцин за 100 дней – успевает за 58

Президент США Джо Байден заявил, что его обещание предоставить 100 млн доз вакцин против коронавируса за первые 100 дней у власти, будет выполнено за 58 дней. Об этом он написал в Twitter и записал видеообращение.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Перед тем, как я вступил в должность, я поставил перед собой амбициозную цель – сделать 100 миллионов прививок за первые 100 дней президентства. Я с гордостью могу сказать, что мы достигнем этой цели завтра, всего через 58 дней", – заявил Байден в четверг вечером по вашингтонскому времени.

На брифинге президент США заявил, что на сегодня 65% американцев в возрасте 65 лет и старше получили хотя бы одну прививку, а 36% – полностью вакцинированы двумя дозами.

Читайте также: Коронавирус. Украина получит вакцину Pfizer в апреле – ЦОЗ Минздрава

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки также сообщила на брифинге, что США намерены предоставить 7 млн доз вакцин от AstraZeneca своим соседям – Мексике и Канаде.

Она отметила, что в США эта вакцина проходит процесс одобрения – и будет предоставлена американскому народу, когда госрегулятор FDA ее одобрит. В то же время ее запросили страны, которые уже одобрили AstraZeneca, включая Мексику, Канаду и другие. Сейчас США работает над завершением плана поставки 2,5 млн доз в Мексику и 1,5 млн в Канаду, добавила Псаки.

Байден же записал еще и видео, в конце которого призвал американцев вакцинироваться, когда им предоставляется такая возможность. "Это критически важно", – подчеркнул президент США.

Tomorrow, we’re going to hit a big milestone: 100 million shots in people’s arms. pic.twitter.com/Cj65chMhJJ