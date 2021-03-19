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Байден обещал 100 млн доз COVID-вакцин за 100 дней – успевает за 58

19.03.2021, 08:05
Байден обещал 100 млн доз COVID-вакцин за 100 дней – успевает за 58 - Фото
Джо Байден (фото - ЕРА)

Президент США Джо Байден заявил, что его обещание предоставить 100 млн доз вакцин против коронавируса за первые 100 дней у власти, будет выполнено за 58 дней. Об этом он написал в Twitter и записал видеообращение.

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"Перед тем, как я вступил в должность, я поставил перед собой амбициозную цель – сделать 100 миллионов прививок за первые 100 дней президентства. Я с гордостью могу сказать, что мы достигнем этой цели завтра, всего через 58 дней", – заявил Байден в четверг вечером по вашингтонскому времени.

На брифинге президент США заявил, что на сегодня 65% американцев в возрасте 65 лет и старше получили хотя бы одну прививку, а 36% – полностью вакцинированы двумя дозами.

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Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки также сообщила на брифинге, что США намерены предоставить 7 млн доз вакцин от AstraZeneca своим соседям – Мексике и Канаде.

Она отметила, что в США эта вакцина проходит процесс одобрения – и будет предоставлена американскому народу, когда госрегулятор FDA ее одобрит. В то же время ее запросили страны, которые уже одобрили AstraZeneca, включая Мексику, Канаду и другие. Сейчас США работает над завершением плана поставки 2,5 млн доз в Мексику и 1,5 млн в Канаду, добавила Псаки.

Байден же записал еще и видео, в конце которого призвал американцев вакцинироваться, когда им предоставляется такая возможность. "Это критически важно", – подчеркнул президент США.

  • Ранее Байден заявлял, что все взрослое население США получит возможность вакцинироваться против коронавируса до 1 мая. Он также говорил, что хотел бы отпраздновать с американцами "День независимости от COVID-19" уже 4 июля этого года – в День независимости США.
  • 11 марта Байден подписал план спасения США на $1,9 трлн: большинство американцев получат по $1400.
  • В Украине вакцинация началась 24 февраля препаратом Covishield (индийское торговое название AstraZeneca / Oxford). На утро 18 марта в стране привили более 81 000 человек, сообщали в Минздраве.

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Марк Сировой
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