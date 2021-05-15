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Байден поговорил с Нетаньяху: США требуют от Израиля обеспечить безопасность журналистов

15.05.2021, 21:20
Байден поговорил с Нетаньяху: США требуют от Израиля обеспечить безопасность журналистов - Фото
Обрушение башни Ал-Джалаа в секторе Газа (Фото – Mohammed Saber, EPA)

Белый дом потребовал от Израиля обеспечить безопасность журналистов после авиаудара израильских военных по зданию в секторе Газа, где находились офисы СМИ. Об этом сообщила в Twitter пресс-секретарь президента США Дженнифер Псаки.

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"Мы напрямую сообщили израильтянам, что обеспечение безопасности журналистов и независимых СМИ – первостепенная обязанность", – написала Псаки.

Президент США Джо Байден провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, сообщает The Times of Israel со ссылкой на пресс-службу израильского правительства.

По словам журналистов, Нетаньяху сообщил Байдену об операциях Израиля в секторе Газа и о шагах, которые планируется предпринять.

Нетаньяху поблагодарил Байдена за поддержку права Израиля на самооборону. Израиль делает все, чтобы избежать жертв среди гражданского населения, заверил Нетаньяху американского президента, и подчеркнул, что жителям зданий, которые подвергаются ударам ЦАХАЛ, дают время на эвакуацию.

  • Боевые действия между Израилем и ХАМАС начались после нескольких дней эскалации между палестинцами и израильской полицией на священном холме в Восточном Иерусалиме. Конфликт разгорелся из-за планов Израиля выселить несколько палестинских семей из Восточного Иерусалима. 
  • Вечером 10 мая боевики ХАМАС выпустили более 400 ракет по Израилю, убив двух израильтян. Израильские военные заявили, что за ночь нанесли удары по 130 "террористическим целям" в Газе, ликвидировав по меньшей мере 16 боевиков.
  • Утром 12 мая Израиль нанес сотни авиаударов по Газе после массированного обстрела Тель-Авива и Беэр-Шевы.
  • Сегодня, 15 мая, авиаударом ВВС Израиля было разрушено здание в секторе Газа, где находились офисы СМИ.  В ЦАХАЛе утверждают, что там располагались и военные объекты ХАМАС.

Читайте также: Израильские военные показали, чем боевики ХАМАС начиняют ракеты: видео

Денис Юдин
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Биньямин Нетаньяху Израиль сми джо байден Дженнифер Псаки
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