Байден поговорил с Нетаньяху: США требуют от Израиля обеспечить безопасность журналистов

Белый дом потребовал от Израиля обеспечить безопасность журналистов после авиаудара израильских военных по зданию в секторе Газа, где находились офисы СМИ. Об этом сообщила в Twitter пресс-секретарь президента США Дженнифер Псаки.

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"Мы напрямую сообщили израильтянам, что обеспечение безопасности журналистов и независимых СМИ – первостепенная обязанность", – написала Псаки.

Президент США Джо Байден провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, сообщает The Times of Israel со ссылкой на пресс-службу израильского правительства.

По словам журналистов, Нетаньяху сообщил Байдену об операциях Израиля в секторе Газа и о шагах, которые планируется предпринять.

Нетаньяху поблагодарил Байдена за поддержку права Израиля на самооборону. Израиль делает все, чтобы избежать жертв среди гражданского населения, заверил Нетаньяху американского президента, и подчеркнул, что жителям зданий, которые подвергаются ударам ЦАХАЛ, дают время на эвакуацию.

Боевые действия между Израилем и ХАМАС начались после нескольких дней эскалации между палестинцами и израильской полицией на священном холме в Восточном Иерусалиме. Конфликт разгорелся из-за планов Израиля выселить несколько палестинских семей из Восточного Иерусалима.

Вечером 10 мая боевики ХАМАС выпустили более 400 ракет по Израилю, убив двух израильтян. Израильские военные заявили, что за ночь нанесли удары по 130 "террористическим целям" в Газе, ликвидировав по меньшей мере 16 боевиков.

Утром 12 мая Израиль нанес сотни авиаударов по Газе после массированного обстрела Тель-Авива и Беэр-Шевы.

Сегодня, 15 мая, авиаударом ВВС Израиля было разрушено здание в секторе Газа, где находились офисы СМИ. В ЦАХАЛе утверждают, что там располагались и военные объекты ХАМАС.

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Денис Юдин

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