Байден поговорил с Нетаньяху: США требуют от Израиля обеспечить безопасность журналистов
Белый дом потребовал от Израиля обеспечить безопасность журналистов после авиаудара израильских военных по зданию в секторе Газа, где находились офисы СМИ. Об этом сообщила в Twitter пресс-секретарь президента США Дженнифер Псаки.
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"Мы напрямую сообщили израильтянам, что обеспечение безопасности журналистов и независимых СМИ – первостепенная обязанность", – написала Псаки.
Президент США Джо Байден провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, сообщает The Times of Israel со ссылкой на пресс-службу израильского правительства.
По словам журналистов, Нетаньяху сообщил Байдену об операциях Израиля в секторе Газа и о шагах, которые планируется предпринять.
Нетаньяху поблагодарил Байдена за поддержку права Израиля на самооборону. Израиль делает все, чтобы избежать жертв среди гражданского населения, заверил Нетаньяху американского президента, и подчеркнул, что жителям зданий, которые подвергаются ударам ЦАХАЛ, дают время на эвакуацию.
- Боевые действия между Израилем и ХАМАС начались после нескольких дней эскалации между палестинцами и израильской полицией на священном холме в Восточном Иерусалиме. Конфликт разгорелся из-за планов Израиля выселить несколько палестинских семей из Восточного Иерусалима.
- Вечером 10 мая боевики ХАМАС выпустили более 400 ракет по Израилю, убив двух израильтян. Израильские военные заявили, что за ночь нанесли удары по 130 "террористическим целям" в Газе, ликвидировав по меньшей мере 16 боевиков.
- Утром 12 мая Израиль нанес сотни авиаударов по Газе после массированного обстрела Тель-Авива и Беэр-Шевы.
- Сегодня, 15 мая, авиаударом ВВС Израиля было разрушено здание в секторе Газа, где находились офисы СМИ. В ЦАХАЛе утверждают, что там располагались и военные объекты ХАМАС.
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