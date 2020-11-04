Байден получил больше всего голосов избирателей за всю историю выборов в США

Текущий результат Байдена в 70 миллионов голосов превосходит предыдущий рекорд Барака Обамы 2008 года

Джо Байден стал кандидатом в президенты США, получившим наибольшее количество голосов на выборах в США за всю историю. При этом много бюллетеней остаются еще не подсчитанными, сообщает The Guardian.

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Его текущей результат в 70 млн голосов превосходит предыдущий рекорд Барака Обамы 2008 года, когда за него проголосовали 69 млн 498 тыс человек. Общая сумма уже более чем на 3,9 миллиона превышает количество голосов, полученных Хиллари Клинтон в 2016 году, когда она выиграла всенародное голосование, но проиграла президентство Дональду Трампу.

На данный момент общее количество голосов Трампа – 67 млн 305 тыс – также больше, чем он получил в 2016 году, и больше, чем получил Обама в 2012 году. Это ставит Трампа на третье место в списке за все время.

Это показатель того, насколько высока явка избирателей: более 100 миллионов американцев проголосовали досрочно, пишет издание.

3 ноября 2020 года в США состоялись общие выборы: президента, 35 сенаторов, 435 членов Палаты представителей, 13 губернаторов, а также в местные органы власти.

По состоянию на 19:30 (по Киеву), за Байдена отдали голоса 238 выборщиков, за Трампа – 213. Подсчет голосов продолжается.

LIGA.net ведет хронику выборов.







Вадим Ребрина

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