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Байден сегодня позвонит Зеленскому. Обсудят разговор с Путиным и выводы

Цей матеріал також доступний українською
09.12.2021, 12:22
Байден сегодня позвонит Зеленскому. Обсудят разговор с Путиным и выводы - Фото
Владимир Зеленский и Джо Байден (Коллаж: LIGA.net)

Сегодня, 9 декабря, президент США Джо Байден позвонит украинскому лидеру Владимиру Зеленскому. Главы государств обсудят ситуацию с российскими войсками у границы Украины. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома, пишет Голос Америки.

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В администрации Байдена уточнили: затем он планирует позвонить лидерам Бухарестской девятки – группе союзников по восточному флангу НАТО. Президент США намерен обсудить с ними итоги переговоров с российским лидером Владимиром Путиным, чтобы услышать их мнение.

Уточняется, что в переговорах примут участие представители Болгарии, Чехии, Эстонии, Венгрии, Латвии, Литвы, Польши, Румынии и Словакии.

  • 6 декабря 2021 года Белый дом анонсировал, что после переговоров с Путиным президент США пообщается с Зеленским. 
  • 7 декабря прошли переговоры Путина с Байденом на фоне угрозы нового вторжения России в Украину. LIGA.net вела хронику этого события.
  • В Белом доме после переговоров заявили, что Байден ясно дал понять Путину: США и их союзники ответят решительными санкциями и другими мерами в случае военной эскалации РФ против Украины. Кремль высказал свою версию итогов переговоров.

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Яна Катасонова
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