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Посол Мельник о переговорах Байдена и Путина: Мы ждем от канцлера Шольца мощный сигнал

Цей матеріал також доступний українською
09.12.2021, 10:01
Посол Мельник о переговорах Байдена и Путина: Мы ждем от канцлера Шольца мощный сигнал - Фото
Андрей Мельник (фото - Twitter, Andrij Melnyk)

Переговоры президента США Джо Байдена и российского лидера Владимира Путина не устранили "угрозу войны". Теперь нужен "мощный сигнал" Кремлю от нового немецкого руководства, сказал посол Украины в Берлине Андрей Мельник, пишет RedaktionsNetzwerk Deutschland.

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"Мы призываем нового федерального канцлера Олафа Шольца и нового министра иностранных дел Анналену Бербок объявить надежный перечень болезненных карательных мер против России, если она осмелится совершить новое нападение", – отметил он.

По словам дипломата, в декабре ожидается визит в Украину новой главы МИД ФРГ. В планах – посещение линии фронта на Донбассе

Мельник считает, что немецкая чиновница приедет на восток Украины, "чтобы продемонстрировать непоколебимую солидарность Германии".

Читайте также: Преемник Меркель: канцлером Германии избран Шольц

Яна Катасонова
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