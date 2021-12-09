Посол Мельник о переговорах Байдена и Путина: Мы ждем от канцлера Шольца мощный сигнал

Переговоры президента США Джо Байдена и российского лидера Владимира Путина не устранили "угрозу войны". Теперь нужен "мощный сигнал" Кремлю от нового немецкого руководства, сказал посол Украины в Берлине Андрей Мельник, пишет RedaktionsNetzwerk Deutschland.

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"Мы призываем нового федерального канцлера Олафа Шольца и нового министра иностранных дел Анналену Бербок объявить надежный перечень болезненных карательных мер против России, если она осмелится совершить новое нападение", – отметил он.

По словам дипломата, в декабре ожидается визит в Украину новой главы МИД ФРГ. В планах – посещение линии фронта на Донбассе

Мельник считает, что немецкая чиновница приедет на восток Украины, "чтобы продемонстрировать непоколебимую солидарность Германии".

7 декабря 2021 года прошли переговоры Путина с президентом США Джо Байденом на фоне угрозы нового вторжения России в Украину. LIGA.net вела хронику этого события.

вела хронику этого события. В Белом доме после переговоров заявили, что Байден ясно дал понять Путину: США и их союзники ответят решительными санкциями и другими мерами в случае военной эскалации РФ против Украины. Кремль высказал свою версию итогов переговоров.

Президент Владимир Зеленский положительно оценивает факт переговоров.

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Яна Катасонова

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