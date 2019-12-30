Байден согласился дать показания в деле об импичменте Трампа

Экс-вице-президент США Джозеф Байден согласился дать показания по делу об импичменте президента США Дональда Трампа. Ранее он говорил, что не станет этого делать. Об этом сообщает Голос Америки.
Теперь Байден заявил, что он даст показания, если его вызовут свидетельствовать во время процесса импичмента в Сенате. Свое предыдущее решение он объяснил тем, что "нет юридических оснований" для того, чтобы направлять ему повестку для дачи показаний.
По его мнению, в импичменте "нет ничего хорошего, независимо от обстоятельств", поскольку "это трудно для страны".
"Но поймите меня правильно. Я думаю, что Трамп сам это на себя навлек. Я думаю, что у Конгресса нет другого выбора, кроме как выполнить свои конституционные обязанности, независимо от политических последствий", - заявил он.
Читайте также: Ущерб от импичмента Трампа для Украины быстро пройдет – Тейлор