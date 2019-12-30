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Байден согласился дать показания в деле об импичменте Трампа

Байден согласился дать показания в деле об импичменте Трампа - Фото
Джо Байден (фото - EPA)
30.12.2019, 09:30

Ранее бывший вице-президент США отказывался свидетельствовать в Сенате

Экс-вице-президент США Джозеф Байден согласился дать показания по делу об импичменте президента США Дональда Трампа. Ранее он говорил, что не станет этого делать. Об этом сообщает Голос Америки

Теперь Байден заявил, что он даст показания, если его вызовут свидетельствовать во время процесса импичмента в Сенате. Свое предыдущее решение он объяснил тем, что "нет юридических оснований" для того, чтобы направлять ему повестку для дачи показаний.

По его мнению, в импичменте "нет ничего хорошего, независимо от обстоятельств", поскольку "это трудно для страны".

"Но поймите меня правильно. Я думаю, что Трамп сам это на себя навлек. Я думаю, что у Конгресса нет другого выбора, кроме как выполнить свои конституционные обязанности, независимо от политических последствий", - заявил он.

  • Байден - вероятный соперник Трампа на выборах президента США в 2020 году. Трампа обвиняют в том, что он использовал власть президента, чтобы вынудить Украину начать расследования против Байдена и его сына Хантера: якобы Байден добился увольнения бывшего генпрокурора Виктора Шокина за то, что тот вел расследование коррупции в компании Burisma, где его сын работал в наблюдательном совете.
  • 27 сентября руководитель САП Назар Холодницкий утверждал, что в данный момент у прокуратуры нет данных о совершении кем-то из Байденов преступлений в Украине.
  • 19 декабря Палата представителей Конгресса США объявила импичмент Трампу по двум статьям обвинений: злоупотребление властью и препятствование Конгрессу. Теперь вопрос об отставке Трампа с поста президента должен решить Сенат.

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