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Байден не даст показаний в Сенате США по импичменту Трампа

Байден не даст показаний в Сенате США по импичменту Трампа - Фото
Джозеф и Хантер Байден (Фото: ЕРА)
28.12.2019, 14:43

Бывший вице-президент США считает, что это отвлекло бы внимание от импичмента

Бывший вице-президент США Джозеф Байден не явится в Сенат для дачи показаний по импичменту президента США Дональда Трампа. Об этом он сообщил в интервью Des Moines Register.

Сенат не отправлял Байдену повестку, но такая идея высказывалась союзниками Трампа.

По словам Байдена, его выступление в Сенате отвело бы внимание от импичмента Трампа. "Это то, что он (Трамп - ред.) делал все время, всю свою карьеру. Снять с себя фокус", - заявил Байден. Он заявил, что любая попытка вызвать его повесткой будет опираться на "ложные основания", и он не подчинится ей.

  • Байден - вероятный соперник Трампа на выборах президента США в 2020 году. Трампа обвиняют в том, что он использовал власть президента, чтобы вынудить Украину начать расследования против Байдена и его сына Хантера: якобы Байден добился увольнения бывшего генпрокурора Виктора Шокина за то, что тот вел расследование коррупции в компании Burisma, где его сын работал в наблюдательном совете.
  • 27 сентября руководитель САП Назар Холодницкий утверждал, что в данный момент у прокуратуры нет данных о совершении кем-то из Байденов преступлений в Украине.
  • 19 декабря Палата представителей Конгресса США объявила импичмент Трампу по двум статьям обвинений: злоупотребление властью и препятствование Конгрессу. Теперь вопрос об отставке Тармпа с поста президента должен решить Сенат.

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