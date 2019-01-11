Беглянка из Саудовской Аравии не вернется домой

Рахаф Мохаммед аль-Кунун (фото - EPA)

Гражданка Саудовской Аравии Рахаф Мохаммед аль-Кунун, которая отказалась вернуться из Таиланда на родину, получила убежище в Канаде. Об этом сообщает BBC.

аль-Кунун вылетела в Канаду из Бангкока.

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"Канада всегда недвусмысленно заявляла, что мы будем отстаивать права человека и права женщин во всем мире. Когда ООН обратилась к нам с просьбой предоставить убежище г-же Кунун, мы ответили согласием", - заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

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18-летняя девушка сбежала от родителей из Кувейта, где они отдыхали. Она хотела поехать в Австралию и попросить там убежище - у нее есть виза, но ее не выпустили из Таиланда. Она заявила, что отреклась от ислама. В Саудовской Аравии подобное грозит смертной казнью. Агентство ООН по делам беженцев заявило, что считает аль-Кунун беженкой.