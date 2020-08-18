Беларусь. В Гродно гостелеканал вел прямую трансляцию протестов: фото, видео

На акцию протеста вышли от 10 000 до 15 000 человек.

В центре Гродно 17 августа прошла многотысячная акция протеста, прямую трансляцию включило гродненское государственное телевидение. Об этом сообщает Радио Свобода – Беларусь.

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Акция собрала от 10 000 до 15 000 человек.

На сцену вышли представители городской и областной власти, они пообщались с митингующими.

Глава Гродненского областного Совета депутатов Игорь Жук заявил, что площадь Ленина внесена в список мест, где можно проводить мирные собрания.

Протестующие просили разрешения на проведение акций в любом месте города.

"Никто и никогда не коснется вас, мирные протестанты, демонстранты", - отметил Жук.

По его словам, гродненских активистов и протестующих пригласят на телепередачу в прайм-тайм на гостелевидении.

Жук разрешил рабочим бастовать, он пообещал, что никого за это не уволят и не накажут.

Глава облсовета пообещал передать требование демонстрантов об отставке Александра Лукашенко.

По данным образовательно-социального общественного объединения Звяно, по меньшей мере пять человек были убиты и еще семеро находились в критическом состоянии в реанимации во время протестов.

17 августа сообщалось, что в Беларуси за время массовых протестов без вести пропали около 100 человек.

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Арина Толина

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