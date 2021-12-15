"Беларусы достойны лучшего". США отреагировали на приговор Тихановскому и оппозиционерам

Приговоры беларускому оппозиционеру Сергею Тихановскому и его соратникам являются политически мотивированными, беларуский народ заслуживает лучшего положения в сфере прав человека. Об этом говорится в заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена, опубликованном пресс-службой Госдепа.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

США осуждают и считают политически мотивированными приговоры Тихановскому (18 лет тюрьмы), оппозиционеру Николаю Статкевичу (14 лет) и журналисту Игорю Лосику (15 лет), говорится в заявлении.

Блинкен напомнил: Беларусь имеет международные обязательства уважать права человека на справедливое судебное разбирательство беспристрастным судом, на свободу выражения мнений, объединений и мирных собраний.

"Ни эти люди, ни беларуский народ не заслуживают столь жестких репрессий… Беларуский народ заслуживает лучшего", – заявил глава Госдепа.

Блинкен призвал режим беларуского диктатора Александра Лукашенко положить конец репрессиям, освободить около 900 политзаключенных, начать подлинный диалог с демократическими силами и гражданским обществом, провести свободные выборы с международными наблюдателями и выполнять свои международные обязательства.

29 мая 2020 года Тихановский был задержан на пикете по сбору подписей за выдвижение себя кандидатом в президенты Беларуси – якобы за нанесение телесных повреждений сотрудникам милиции.

После этого жена блогера Светлана Тихановская выдвинула свою кандидатуру на пост президента страны с обещанием в случае победы провести честные выборы и освободить политзаключенных.

На выборах в августе 2020-го ЦИК объявил победителем Лукашенко, по всей стране начались массовые протесты, многие беларусы были уверены, что выиграла Тихановская. Режим Лукашенко жестоко подавляет протестующих. Вскоре после выборов власти вынудили Тихановскую выехать в Литву.

Читайте также: Главная соратница Тихановской получила 11 лет тюрьмы в Беларуси

Марк Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.