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"Беларусы достойны лучшего". США отреагировали на приговор Тихановскому и оппозиционерам

Цей матеріал також доступний українською
15.12.2021, 07:20
Энтони Блинкен (фото - ЕРА)

Приговоры беларускому оппозиционеру Сергею Тихановскому и его соратникам являются политически мотивированными, беларуский народ заслуживает лучшего положения в сфере прав человека. Об этом говорится в заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена, опубликованном пресс-службой Госдепа.

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США осуждают и считают политически мотивированными приговоры Тихановскому (18 лет тюрьмы), оппозиционеру Николаю Статкевичу (14 лет) и журналисту Игорю Лосику (15 лет), говорится в заявлении.

Блинкен напомнил: Беларусь имеет международные обязательства уважать права человека на справедливое судебное разбирательство беспристрастным судом, на свободу выражения мнений, объединений и мирных собраний.

"Ни эти люди, ни беларуский народ не заслуживают столь жестких репрессий… Беларуский народ заслуживает лучшего", – заявил глава Госдепа.

Блинкен призвал режим беларуского диктатора Александра Лукашенко положить конец репрессиям, освободить около 900 политзаключенных, начать подлинный диалог с демократическими силами и гражданским обществом, провести свободные выборы с международными наблюдателями и выполнять свои международные обязательства.

  • 29 мая 2020 года Тихановский был задержан на пикете по сбору подписей за выдвижение себя кандидатом в президенты Беларуси – якобы за нанесение телесных повреждений сотрудникам милиции.
  • После этого жена блогера Светлана Тихановская выдвинула свою кандидатуру на пост президента страны с обещанием в случае победы провести честные выборы и освободить политзаключенных.
  • На выборах в августе 2020-го ЦИК объявил победителем Лукашенко, по всей стране начались массовые протесты, многие беларусы были уверены, что выиграла Тихановская. Режим Лукашенко жестоко подавляет протестующих. Вскоре после выборов власти вынудили Тихановскую выехать в Литву.

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Марк Сировой
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