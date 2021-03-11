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Bellingcat выиграл в Европе суд у информагентства, связанного с "поваром Путина"

11.03.2021, 13:07
Bellingcat выиграл в Европе суд у информагентства, связанного с
Евгений Пригожин (скриншот видео)

Проект журналистских расследований Bellingcat выиграл в Европе суд у петербургского информагентства РИА ФАН, которое связывают с российским бизнесменом Евгением Пригожиным, также известным своим прозвищем "повар Путина" и связями с ЧВК Вагнера. Об этом сообщает Bellingcat.

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Как отмечается, решение вынес Окружной суд Амстердама, представители РИА ФАН на него не явились. Суд признал некорректными, незаконными и ложными пять публикаций РИА ФАН от июля и августа 2020-го, в которых утверждалось, что исследователь Bellingcat Питер ван Гюйс и другие журналисты проекта якобы угрожали сотрудникам РИА ФАН, а также предлагали им взятку.

Сообщается, что эти статьи распространялись в соцсетях и на сайтах, аффилированных с медиагруппой Патриот, в которую входит и РИА ФАН. Главой попечительного совета и одним из основателей медиагруппы Патриот является Пригожин, пишет Bellingcat.

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Как отмечается, суд обязал РИА ФАН удалить статьи, опубликовать в течение шести месяцев опровержение и оплатить Bellingcat судебные издержки. За каждый день неисполнения решения будет наложен штраф 25 000 евро до максимальной суммы в 500 000 евро.

  • Компании Пригожина, которого связывают с президентом РФ Владимиром Путиным, обеспечивают питание для Кремля. В 2012 году Пригожин начал входить на рынок армии и полиции. Его связывают с финансированием ЧВК Вагнера, воевавшей в Украине, Сирии, Судане и ряде других стран. 
  • 16 февраля 2018 года США обвинили Пригожина во вмешательстве в выборы в США посредством финансирования "фабрики троллей".
  • 30 сентября 2019 года санкции США против Пригожина были расширены, через год под них попали новые связанные с Пригожиным лица и компании.

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Марк Сировой
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