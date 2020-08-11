"Белорусский режим пересек красную линию". В Европарламенте требуют санкций

Парламентарии считают, что санкции должны быть введены против чиновников и правоохранителей

В Европейском парламенте 23 депутата призвали ввести целевые санкции против причастных к фальсификациям на выборах президента Беларуси, а также против ответственных за насилие и репрессии по отношению к протестующим. Об этом говорится в совместном заявлении, опубликованном в Twitter одного из подписантов – депутата от Литвы Петраса Ауштрявичуса.

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"Белорусский режим пересек красную линию, прибегнув к беспрецедентному насилию и ограничительным мерам в отношении белорусских граждан, требовавших свободы и демократических перемен", - говорится в документе.

Депутаты призвали руководство Евросоюза ввести целевые санкции против всех причастных к фальсификации результатов выборов, применению насилия и репрессиям. Парламентарии считают, что санкции должны быть введены не только против высокопоставленных белорусских чиновников и членов их семей, но и против должностных лиц "среднего звена" из правоохранительных структур, причастных к репрессиям, а также из Центризбиркома Беларуси.

Ограничительные меры должны включать запрет на въезд в ЕС и блокировку активов в Евросоюзе. Кроме того, Брюсселю следует заморозить переговоры с Минском о приоритетах партнерства, считают законодатели.

9 августа 2020-го в Беларуси прошли выборы президента. ЦИК объявил , что победил Лукашенко (80,08%, у Тихановской – 10,09%). Оппозиция не признала его победу, но Т ихановская отказалась от участия в акциях протеста.

Оппозиция не признала его победу, но отказалась Люди во многих городах страны вышли на протесты , их начали жестоко задерживать и избивать силовики. В Беларуси с 9 августа перебои со связью и интернетом.

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Наталия Медведева

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