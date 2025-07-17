Белый дом: Россия столкнется с санкциями, если через 50 дней не прекратит огонь в Украине

Под санкциями США рискуют оказаться также и страны, которые покупают российскую нефть

Кэролайн Ливитт (Фото: EPA/JIM LO SCALZO)

Если в течение 50 дней, которые президент США Дональд Трамп дав России, не будет достигнуто прекращение огня в Украине, то Россия столкнется с санкциями. Об этом на брифинге заявлял пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

По ее словам, Трамп четко изложил свою позицию по этому поводу.

"Россия столкнется с резким повышением тарифов и вторичными санкциями. Страны, которые покупают нефть у России, также попадут под санкции", – сказала она.

В Белом доме считают, что такие меры нанесут серьезный ущерб российской экономике.

Левитт подчеркнула, что США стремятся к дипломатическому решению полномасштабной войны в Украине.

"Президент хочет, чтобы эта война закончилась дипломатическим решением, он продвигает эту идею, его администрация потратила много времени, пытаясь остановить убийства и сохранить жизнь", – резюмировала пресс-секретарь Белого дома.