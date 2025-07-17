Белый дом: Россия столкнется с санкциями, если через 50 дней не прекратит огонь в Украине
Если в течение 50 дней, которые президент США Дональд Трамп дав России, не будет достигнуто прекращение огня в Украине, то Россия столкнется с санкциями. Об этом на брифинге заявлял пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.
По ее словам, Трамп четко изложил свою позицию по этому поводу.
"Россия столкнется с резким повышением тарифов и вторичными санкциями. Страны, которые покупают нефть у России, также попадут под санкции", – сказала она.
В Белом доме считают, что такие меры нанесут серьезный ущерб российской экономике.
Левитт подчеркнула, что США стремятся к дипломатическому решению полномасштабной войны в Украине.
"Президент хочет, чтобы эта война закончилась дипломатическим решением, он продвигает эту идею, его администрация потратила много времени, пытаясь остановить убийства и сохранить жизнь", – резюмировала пресс-секретарь Белого дома.
- 14 июля Трамп снова отложил усиление давления на Россию, предоставив ей 50 дней на заключение мирного соглашения. После истечения этого срока президент США пригрозил вторичными санкциями странам, покупающим продукцию у государства-агрессора.
- В Латвии призвали Трампа не ждать 50 дней, а ввести санкции против России немедленно. Глава латвийского МИД отметила, что нет никаких признаков того, что Путин хочет мира.
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