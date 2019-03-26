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26.03.2019, 16:38

Блэкаут в Венесуэле: Гуайдо назвал новую причину

Блэкаут в Венесуэле: Гуайдо назвал новую причину - Фото
Хуан Гуайдо (фото - EPA)

Не менее 16 штатов Венесуэлы затронуты очередным блэкаутом

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И.о. президента Венесуэлы Хуан Гуайдо заявил, что причиной масштабного отключения электричества, которое снова произошло 25 марта, стало возгорание на высоковольтной линии электропередачи. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Гуайдо отметил, что блэкаут затронул 16 из 21 штата страны. Из-за этого вторник объявлен выходным днем по всей стране. 

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Венесуэльский министр связи и информации Хорхе Родригес в правительстве отстраненного диктатора Николаса Мадуро заявил, что к отключению электричества привела кибератака на гидроэлектростанцию Эль-Гури.

Продолжительное отключение электроэнергии в Венесуэле привело к перебоям в системе водоснабжения ряда городов. В Каракасе без света остались несколько районов. Работа столичного метро была временно приостановлена.  

25 марта большая часть Венесуэлы осталась без электричества - менее чем через две недели после предыдущего продолжительного отключения электроэнергии. Ранее из-за блэкаута в стране, который начался 8 марта и закончился 14-го, в больницах умерли по меньшей мере 15 детей. 11 марта в Венесуэле ввели чрезвычайное положение

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Теги: николас мадуро, венесуэла, блэкаут, Хуан Гуайдо
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