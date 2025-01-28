Ближе, чем когда-либо. Стрелки часов Судного дня перевели на секунду до "ядерной полночи"

Часы Судного дня (Фото: The University of Chicago)

Ученые-атомщики перевели стрелки часов Судного дня на секунду вперед – теперь они показывают 89 секунд до ядерной полуночи, ближе, чем когда-либо раньше. Об этом сообщил Вестник ученых-атомщиков (Bulletin of the Atomic Scientists).

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"Мы горячо надеемся, что лидеры признают экзистенциальную угрозу миру и предпримут смелые действия, чтобы уменьшить угрозы, связанные с ядерным оружием, изменением климата и потенциальным злоупотреблением биологическими науками и новейшими технологиями", — говорится в материале.

Переводя часы на одну секунду ближе к полуночи, мы посылаем резкий сигнал: поскольку мир уже опасно близок к пропасти, движение даже на секунду следует воспринимать как признак чрезвычайной опасности и безошибочное предупреждение, что каждая секунда промедления с разворотом курса увеличивает вероятность глобальной катастрофы, утверждают ученые.

Также ученые вспомнили о ядерном риске, вызванном войной России против Украины.

"Конфликт может стать ядерным в любой момент из-за необдуманного решения или из-за случайности либо просчета", – говорится в материале.

Ученые считают, что страны, обладающие ядерным оружием, увеличивают размер и роль своих арсеналов, инвестируя сотни миллиардов долларов в оружие, способное уничтожить цивилизацию. Процесс контроля над ядерными вооружениями разрушается, а контакты на высоком уровне между ядерными государствами абсолютно неадекватны ввиду имеющейся опасности.

Также у ученых вызывает обеспокоенность, что для государств, не имеющих ядерного оружия, больше нет ничего необычного в рассмотрении создания собственных арсеналов.

Что касается изменений климата, они утверждают, что большинство правительств не в состоянии принять финансовые и политические инициативы, необходимые для остановки глобального потепления. Судя по последним избирательным кампаниям, изменение климата рассматривается как низкий приоритет в США и многих других странах, добавили ученые.

Размышляя о быстром развитии искусственного интеллекта, ученые считают, что он увеличил риск того, что террористы или страны смогут разработать биологическое оружие, против которого нет средств противодействия. Кроме того, они видят риски в интеграции ИИ в военную сферу.

"Такие усилия вызывают вопрос о том, в какой мере машинам будет позволено принимать военные решения – даже решения, которые могут убить в огромных масштабах, в том числе связанные с использованием ядерного оружия", – подчеркнули атомщики.

СПРАВКА Проект "Часы Судного дня" был запущен в Чикагском университете в 1947 году создателями первой американской ядерной бомбы. Тогда часы были установлены на отметке семи минут до полуночи. Самое удаленное от полночи положение стрелок часов Судного дня за всю историю было установлено в 1991 году. Оно ознаменовало конец "холодной войны" и подписание между Советским Союзом и США договора о сокращении стратегических вооружений.

21 января 2022 года сообщалось, что символические часы Судного дня решено было оставить на прежней отметке – за 100 секунд до полуночи, символизирующей уничтожение человечества.

В 2023 году из-за полномасштабной войны России против Украины и других глобальных вызовов, которые, по мнению авторов, угрожают планете, их подвинули на 10 секунд вперед.

Ученые в 2024 году решили не переводить стрелки часов Судного дня. Они оставались на отметке 90 секунд.