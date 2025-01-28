Ближче, ніж будь-коли. Стрілки годинника Судного дня перевели на секунду до "ядерної опівночі"

Годинник Судного дня (Фото: The University of Chicago)

Учені-атомники перевели стрілки годинника Судного дня на секунду вперед – тепер він показує 89 секунд до ядерної опівночі, ближче, ніж будь-коли раніше. Про це повідомив Вісник науковців-атомників (Bulletin of the Atomic Scientists).

"Ми палко сподіваємось, що лідери визнають екзистенціальну загрозу для світу та вживуть сміливих дій, щоб зменшити загрози, пов’язані з ядерною зброєю, зміною клімату й потенційним зловживанням біологічними науками та новітніми технологіями", – йдеться у матеріалі.

Переводячи годинник на одну секунду ближче до опівночі, ми посилаємо різкий сигнал: оскільки світ уже небезпечно близький до прірви, рух навіть на одну секунду слід сприймати як ознаку надзвичайної небезпеки та безпомилкове попередження, що кожна секунда зволікання з розворотом курсу збільшує ймовірність глобальної катастрофи, стверджують учені.

Також науковці згадали про ядерний ризик, викликаний війною Росії проти України.

"Конфлікт може стати ядерним у будь-який момент через необдумане рішення або через випадковість чи прорахунок", – йдеться у матеріалі.

Учені вважають, що країни, які володіють ядерною зброєю, збільшують розмір і роль своїх арсеналів, інвестуючи сотні мільярдів доларів у зброю, здатну знищити цивілізацію. Процес контролю над ядерними озброєннями руйнується, а контакти на високому рівні між ядерними державами є абсолютно неадекватними з огляду на наявну небезпеку.

Також у науковців викликає занепокоєння те, що для держав, які не мають ядерної зброї, більше немає нічого незвичайного у розгляді створення власних арсеналів.

Що стосується змін клімату, вони стверджують, що більшість урядів не в змозі вжити фінансових і політичних ініціатив, необхідних для зупинки глобального потепління. Судячи з останніх виборчих кампаній, зміна клімату розглядається як низький пріоритет у США та багатьох інших країнах, додали учені.

Розмірковуючи про швидкий розвиток штучного інтелекту, науковці вважають, що він збільшив ризик того, що терористи або країни зможуть розробити біологічну зброю, проти якої не існує засобів протидії. Крім того, вони вбачають ризики в інтеграції ШІ у військову сферу.

"Такі зусилля викликають питання про те, якою мірою машинам буде дозволено ухвалювати військові рішення – навіть рішення, які можуть вбити у величезних масштабах, включно й ті, що пов’язані з використанням ядерної зброї", – наголосили атомники.

ДОВІДКА Проєкт "Годинник Судного дня" був запущений в університеті Чикаго в 1947 році розробниками першої американської ядерної бомби. Тоді годинник був встановлений на позначці семи хвилин до опівночі. Найвіддаленіше від опівночі положення стрілок годинника Судного дня за всю історію було встановлено в 1991 році. Воно ознаменувало собою кінець "холодної війни" та підписання між Радянським Союзом і США договору про скорочення стратегічних озброєнь.

21 січня 2022 року повідомлялося, що символічний годинник Судного дня вирішено було залишити на колишній позначці – за 100 секунд до "опівночі", яка символізує знищення людства.

У 2023 році через повномасштабну війну Росії проти України та інші глобальні виклики, які, на думку авторів, загрожують планеті, їх посунули на 10 секунд уперед.

Науковці у 2024 році вирішили не переводити стрілки годинника Судного дня. Він залишався на позначці 90 секунд.