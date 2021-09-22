Блокируют за фамилию. Российский тренер Хохлов подал в суд на Facebook

Бывший игрок сборной России по футболу, тренер Дмитрий Хохлов подал в суд на Facebook – компания трактует его фамилию как пренебрежительное наименование украинцев и в результате он не может использовать ни Instagram, ни Facebook. Об этом сообщает Октагон.

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Хохлов подал иск в один из районных судов Москвы, он требует запретить ответчику, то есть компании Facebook, "совершать в отношении Хохлова определенные действия" и хочет от владельцев соцсети компенсацию за моральный ущерб.

"Мою фамилию блокируют. Поэтому ни я, ни мои друзья и знакомые не можем нормально использовать Facebook и Instagram. Мне много людей позвонили и сказали, что при любом упоминании блокируется фамилия. А они попадают в бан на неделю. Впервые мы это заметили в конце этой весны", – жалуется Хохлов.

Соцсети автоматически считывают фамилию спортсмена как пренебрежительное название украинцев.

Как отмечается, Хохлов часто комментирует в СМИ события в футболе, результаты матчей в еврокубках, поэтому рискуют быть заблокированными не только медиа, но и болельщики волгоградской команды, которую он тренирует.

Администрация Facebook начала блокировку сообщений за использование в постах слова "хохол" примерно с 2015 года. За слова "кацап" и "москаль" тоже банят на неделю или на месяц.

19 мая сообщалось, что в учебнике по украинскому языку для 10 классов обнаружили ссылку на порно вместо ссылки на материал о школьном дресс-коде. Через несколько дней порно-сайт заблокировали.

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Наталия Медведева

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