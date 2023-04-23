Бои в Судане. Британия провела масштабную военную операцию для эвакуации дипломатов

Вооруженные силы Великобритании провели масштабную военную операцию, в ходе которой эвакуировали сотрудников британского посольства и их семей из Хартума, в котором продолжаются уличные бои. Об этом сообщил в Twitter глава минобороны Бен Уоллес.

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"Сегодня утром Вооруженные силы Великобритании предприняли военную операцию вместе с США, Францией и другими союзниками. Они эвакуировали сотрудников британского посольства и членов их семей из Хартума из-за эскалации угроз", – написал министр.

Он сообщил, что в операции участвовали более 1200 британских военнослужащих из 16-й десантно-штурмовой бригады, Королевской морской пехоты и Королевских ВВС.

"Я благодарен всем нашим партнерам, в том числе Кипру. Хочу воздать должное мужеству и профессионализму наших вооруженных сил", – написал Уоллес.

Сегодня утром сообщалось, что из Судана, где с конца прошлой недели продолжается военный конфликт, начали эвакуировать иностранцев.

Уличные бои в Хартуме начались 15 апреля в результате разногласий между двумя местными военачальниками – генералом Абделем Фаттахом аль-Бурханом и Мохамедом Хамданом Дагало. Они оба занимали высокие должности в военном правительстве Судана, сформированном после переворота 2019 года, свергшего многолетнего лидера страны Омара аль-Башира.

В результате Силы быстрого реагирования Судана (Rapid Support Forces, RSF) во главе с генералом Хамданом Дагалом выступили против действующего правительства, заявив, что стремятся установить в стране демократию.

По данным Всемирной организации здравоохранения, в Судане уже погибли более 400 человек. Считается, что количество погибших намного больше.

16 апреля Всемирная продовольственная программа ООН приостановила работу в Судане из-за гибели трех сотрудников ВПП.

Сергій Бережний

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