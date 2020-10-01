Бои за Нагорный Карабах. Россия перебрасывает технику в Армению через Иран: фото

КамАЗы прибыли в один из портов Ирана

Россия перебрасывает военную технику в Армению через Иран. Об этом сообщает Украинский милитарный портал со ссылкой на публикации местных жителей в соцсетях.

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"КамАЗы прибыли в один из портов Ирана и уже оттуда по суше были доставлены к границе с Арменией. Их назначение пока неизвестно, поскольку кроме вооруженных сил Армении на территории страны также расположена 102-я российская военная база, которая расквартирована в Гюмри", – отмечается в сообщении.

База подчинена группе российских войск в Закавказье Южного военного округа РФ, оснащена зенитно-ракетными комплексами С-300 и истребителями МиГ-29.

Численность личного состава базы – около 5000 человек, кроме граждан России на ней также несут службу и армяне.

27 сентября 2020-го Азербайджан начал военную операцию на линии соприкосновения в НК, объясняя это "контроперацией". Начались маштабные боевые действия. Обе стороны обвиняют друг друга в эскалации, говорят о крупных потерях у противника и не подтверждают свои.

Президент Турции Эрдоган заявил, что "Армения напала на Азербайджан" и потребовал уйти из НК. По его словам, "спокойствие в регионе наступит, когда Армения прекратит оккупацию".

Стороны отказываются от переговоров.

Вчера Азербайджан заявил, что прекратит боевые действия, если Армения выведет войска из Нагорного Карабаха.

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Арина Толина

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