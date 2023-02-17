Большинство немцев против предоставления Украине истребителей – опрос ARD

Федеральное правительство Германии скептически относится к поставкам Украине истребителей, большинство немецкого населения также против такой инициативы. Об этом свидетельствуют данные опроса DeutschlandTrend для ARD.

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Как транслирует канал, 64% респондентов выступают против предоставления Украине истребителей, поддерживают эту идею 23%, еще 13% воздержались от ответа.

DeutschlandTrend пишет, что особенно высок процент противников предоставления боевых самолетов Украине среди сторонников немецкой ультраправой политической партии Альтернатива для Германии (86%) и Левых (81%).

Избиратели партии Зеленых и Свободной демократической партии более лояльны: против – 38% и 34% соответственно.

14 февраля 2023 года министр обороны Польши Блащак заявил, что решение о передаче Украине истребителей F-16 в итоге будет положительным.

Между тем министр обороны Германии Писториус говорит: к вопросу истребителей для Украины стоит вернуться за 3-4 месяца.

Мілана Головань

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