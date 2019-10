Борцы-экспериментаторы: кто получил Нобелевку по экономике

Нобелевскую премию по экономике получили Абхиджит Банерджи, Эстер Дюфло, Майкл Кремер. Об этом сообщает официальный Twitter-аккаунт премии.

Специалисты получили приз за экспериментальный подход к борьбе с глобальной бедностью.

The 2019 Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel has been awarded to Abhijit Banerjee, Esther Duflo and Michael Kremer “for their experimental approach to alleviating global poverty.”#NobelPrize pic.twitter.com/SuJfPoRe2N