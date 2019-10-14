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Борцы-экспериментаторы: кто получил Нобелевку по экономике

Борцы-экспериментаторы: кто получил Нобелевку по экономике - Фото
Лауреаты Нобелевской премии по экономике (фото - The Nobel Prize/Twitter)
14.10.2019, 14:00

Трое специалистов поровну разделят награду

Нобелевскую премию по экономике получили Абхиджит Банерджи, Эстер Дюфло, Майкл Кремер. Об этом сообщает официальный Twitter-аккаунт премии.

Специалисты получили приз за экспериментальный подход к борьбе с глобальной бедностью.

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Ученые предложили разбивать глобальные проблемы на части - на более мелкие вопросы. Их эксперимент, который длился с 90-х годов, показал, что решение "мелких проблем" в конечном итоге ведет к решению общей задачи. Такой метод, в частности, показал свою эффективность в Индии: благодаря подходу ученых, доступ к качественному образованию получили более пяти миллионов индийских детей.

С более детальным отчетом о работе ученых можно ознакомиться здесь.

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нобелевская премия экономика глобальная бедность бедность Абхиджит Банерджи Эстер Дюфло Майкл Кремер
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