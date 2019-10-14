Борцы-экспериментаторы: кто получил Нобелевку по экономике

Лауреаты Нобелевской премии по экономике (фото - The Nobel Prize/Twitter)

Нобелевскую премию по экономике получили Абхиджит Банерджи, Эстер Дюфло, Майкл Кремер. Об этом сообщает официальный Twitter-аккаунт премии.

Специалисты получили приз за экспериментальный подход к борьбе с глобальной бедностью.

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The 2019 Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel has been awarded to Abhijit Banerjee, Esther Duflo and Michael Kremer “for their experimental approach to alleviating global poverty.”#NobelPrize pic.twitter.com/SuJfPoRe2N — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 14, 2019

Ученые предложили разбивать глобальные проблемы на части - на более мелкие вопросы. Их эксперимент, который длился с 90-х годов, показал, что решение "мелких проблем" в конечном итоге ведет к решению общей задачи. Такой метод, в частности, показал свою эффективность в Индии: благодаря подходу ученых, доступ к качественному образованию получили более пяти миллионов индийских детей.

С более детальным отчетом о работе ученых можно ознакомиться здесь.

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