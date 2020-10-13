Боятся COVID-19. Журналисты отказываются работать с Трампом и посещать мероприятия с ним
По словам сотрудников СМИ, они не хотят заразить свои семьи и это важнее, чем выполнение профессиональных обязанностей
Журналисты ведущих американских СМИ отказались работать с президентом США Дональдом Трампом и лететь с ним в одном самолете – они заявили, что Трамп пренебрегает протоколами безопасности и подвергает риску заражения COVID-19 других людей, сообщает New York Times.
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Сообщается, что за последние две недели по меньшей мере три корреспондента Белого дома, которые общались с главой государства дали положительный результат на коронавирус. И теперь журналисты New York Times, The Wall Street Journal и The Washington Post решили временно не работать с Трампом, чтобы не ставить свои семьи под угрозу заражения.
По словам сотрудников СМИ, к принятию такого решения их вынудило поведение самого Трампа, который только покинув больницу, вылетел во Флориду без маски, заявив, что "вирус скоро исчезнет".
Сейчас Ассоциация корреспондентов Белого дома пытается найти журналистов, которые бы согласились летать с президентом США, а также освещать проводимые им мероприятия, поскольку "до выборов осталось всего три недели".
- 2 октября стало известно, что Дональд Трамп с женой заболели коронавирусом. На следующий день у него поднялась температура и его госпитализировали.
- 4 октября президент США заявил, что ему намного лучше и он скоро выздоровеет от COVID-19. На следующий день он выписался из больницы.
- 11 октября лечащий врач Трампа заявил, что тот перестал представлять угрозу для окружающих и не может заразить коронавирусом.
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