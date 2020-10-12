Трамп заявил, что имеет иммунитет к коронавирусу. Twitter ему не поверил

В Twitter считают, что заявление президента США о наличии иммунитета к коронавирусу может вводить в заблуждение

Президент США Дональд Трамп написал в Twitter, что имеет иммунитет к коронавирусу и больше не является заразным.

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В то же время соцсеть скрыла пост американского лидера. Твитт остается доступным для просмотра по клику. Однако перед ним указано, что сообщение Трампа нарушает правила Twitter по распространению ложной и потенциально вредной информации о COVID-19.

В то же время аналогичный пост президента США в Facebook опубликован без всяких предостережений со стороны соцсети.

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Об иммунитете к COVID-19 Трамп также заявил в интервью FOX News.

"Похоже, у меня есть иммунитет. Я не знаю, может быть, он будет у меня долгое время, может быть, короткое время. Он может быть всю жизнь. Никто точно не знает, но я имею иммунитет. Так что президент находится в очень хорошей форме", – заявлял он.

СПРАВКА. В Центре по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) В Центре по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) заявляли , что пока нет доказательств того, что люди обладают иммунитетом к коронавирусу, если они были инфицированы однажды. CDC предостерегает людей не предполагать, что у них есть иммунитет.

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Марк Сировой

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