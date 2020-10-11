Трамп перестал представлять угрозу для окружающих – уже не заражает коронавирусом
Лечащий врач президента США Дональда Трампа заявляет, что тот уже не представляет угрозу для окружающих
Президент США Дональд Трамп больше не представляет риска передачи COVID-19 другим людям. Об этом заявил его врач Шон Конли, передает BBC.
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Последние тесты Трампа показали, что "больше нет доказательств активного размножения вируса", а его вирусная нагрузка "снижается". Однако в заявлении не говорилось, был ли у президента США отрицательный результат COVID-19.
Вчера Трамп выступил перед сторонниками с балкона Белого дома. Он сообщил, что "чувствует себя очень хорошо", пообещав, что вакцина от COVID-19 будет скоро готова.
- 2 октября Трамп сообщил, что заразился. В ночь на 5 октября он записал ролик, где уверяет, что "многое узнал о COVID".
- СМИ ранее сообщили, что Трамп якобы знал о заражении еще до появления в телестудии на дебатах с кандидатом-демократом в президенты США Байденом.
- 5 октября, спустя всего три дня лечения, Трамп улетел из госпиталя и зашел в Белый дом без маски.
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