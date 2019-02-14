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14.02.2019, 22:05

Brexit. Тереза ​​Мэй проиграла еще одно голосование в парламенте

Brexit. Тереза ​​Мэй проиграла еще одно голосование в парламенте - Фото
Тереза Мэй (фото - Getty Images)

Голосование было символическим, но оно усилило сомнения в возможности провести сделку с ЕС через парламент

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В Великобритании депутаты Палаты общин в четверг, 14 февраля, 303 голосами отклонили предложение, которое подтверждало бы как мандат правительства на дальнейшие переговоры по соглашению о Brexit, так и отказ от выхода страны из ЕС без соглашения. Об этом сообщает BBC. 

За предложение правительства нашлось лишь 258 голосов. При голосовании воздержались сторонники "жесткого" Brexit из рядов Консервативной партии, и это предопределило поражение правительства.

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Хотя это голосование и не имело обязывающей силы, а носит скорее символический характер, оно еще больше усилило сомнения в способности премьер-министра Терезы Мэй получить поддержку парламента по сделке.

Brexit назначен на 29 марта 2019 года, но для плавного выхода из ЕС предусмотрен переходной период продолжительностью в 21 месяц. Для предотвращения хаоса в случае нерегулируемого выхода из состава Европейского союза (без предварительного соглашения с ЕС - ред.) власти рассматривают возможность введения военного положения и готовят 3500 солдат на случай жесткого Brexit.

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Теги: brexit, Великобритания, Тереза Мэй
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