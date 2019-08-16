Британия ввела новые санкции против РФ: связано с подводниками

Британия запретила экспорт в Россию подводных аппаратов, связанного с этой сферой оборудования, программного обеспечения и технологий. Об этом пишет пресс-служба Департамента по вопросам международной торговли Великобритании, полный список того, что отныне под санкциями для РФ, доступен здесь.
"Этот дополнительный контроль - следствие того, что Россия развивает определенные возможности, в том числе способность отслеживать, получать доступ и нарушать подводные кабели связи", - объяснили в Лондоне новые меры против страны-агрессора.
Такие возможности РФ представляют риск для нацбезопасности Британии, делают вывод на Темзе и говорят, что новые санкции призваны "уменьшить этот риск".
Контроль распространяется только на экспорт в Россию.
Заявки на выдачу экспортных лицензий на предметы, подлежащие новому контролю, будут оцениваться в каждом конкретном случае в соответствии с консолидированными критериями лицензирования экспорта оружия ЕС и страны.
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