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04.04.2019, 20:40

Британцы смогут ездить в ЕС без виз и после Brexit

Британцы смогут ездить в ЕС без виз и после Brexit - Фото
Brexit (фото - depositphotos.com) Фото: depositphotos.com

При условии аналогичного решения Великобритания по отношению к гражданам Евросоюза

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Даже в случае нерегулируемого Brexit граждане Великобритании смогут посещать страны ЕС  без визы каждые 180 дней на срок до 90 дней. За соответствующий закон проголосовали 4 апреля большинство депутатов Европарламента, передает пресс-служба ЕП.

Эта норма распространяется на деловые поездки, посещение друзей и родственников, а также туризм, но не дает британцам право на работу на территории Евросоюза.

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Уточняется, что условием освобождения подданных Великобритании от необходимости въездной визы в страны ЕС является применение аналогичных правил к гражданам Евросоюза, посещающим Британию.

Отмечается, что если Соединенное Королевство введет визы для граждан хотя бы одного государства-члена ЕС, то будет задействован ответный механизм, предусмотренный законодательством ЕС. Это может привести к повторному вводу виз для граждан Великобритании.

Новый закон вступит в силу после того, как его утвердит Совет министров ЕС и он будет опубликован в Официальном журнале Европейского Союза до 12 апреля 2019 года. Именно на эту дату намечен выход Великобритании из состава ЕС.

1 апреля нижняя палата парламента Британии в очередной раз оклонила все варианты соглашений о том, какими должны быть отношения Соединенного Королевства с ЕС после выхода страны из блока. Председатель Евросовета Дональд Туск в ответ на просьбу британского премьера Терезы Мэй об очередной отсрочке Brexit призвал к терпению. Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что Евросоюз не согласится на очередную отсрочку Brexit, если британский парламент не достигнет компромисса по договору, регулирующему условия выхода Соединенного Королевства из состава ЕС.

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Теги: brexit, безвиз, Великобритания
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