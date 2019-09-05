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Будем сдерживаться. НАТО прокомментировал ракетную программу РФ

Будем сдерживаться. НАТО прокомментировал ракетную программу РФ - Фото
Йенс Столтенберг (фото - ЕРА)
05.09.2019, 09:22

В Альянсе подтвердили намерения не вступать в гонку вооружений с Россией

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что НАТО будет реагировать на разработку нового вооружения в РФ "сдержанно и ответственно". Об этом он рассказал 4 сентября во время пресс-конференции с президентом Литвы Гитанасом Науседой.

По словам Столтенберга, в Альянсе не хотят развертывания новой гонки вооруженний, а потому будут действовать взвешенно.

"НАТО будет реагировать ограничено и ответственно на угрозы, которые несут с собой российские ракетные системы. НАТО не хочет новой гонки вооружений, мы не намерены размещать новые ядерные ракеты наземного базирования в Европе", - рассказал он.

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Столтенберг сообщил, что страны-члены НАТО преданы идеям разоружения, однако в нынешней геополитической ситуации будут вынуждены обеспечить себе надежную оборону.

"Союзники остаются твердо преданными сохранению эффективного международного контроля за вооружением, разоружением и нераспространением. Но НАТО должно и будет продолжать поддерживать надежную и эффективную систему сдерживания и обороны. Это является нашей задачей", - подытожил он.   

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