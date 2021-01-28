Бывший вице-президент США Майкл Пенс остался без собственного дома – Business Insider

У бывшего вице-президента США Майкла Пенса после завершения полномочий не оказалось ни дома, ни значительного состояния. Об этом сообщает Busіness Insider.

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Пенс и его жена Карен вернулись из Вашингтона в Индиану, где Пенс был губернатором до 2017 года. Один из советников экс-президента Дональда Трампа рассказал изданию, что у них нет дома. Разные источники сообщают, что Пенсы остановились то ли в одной из резиденций губернатора Индианы, то ли у брата Пенса.

Издание отмечает, что у Пенсов не было своего дома уже 10 лет. Также они испытывают финансовые трудности, что четыре года назад отмечала команда проверяющих, назначенных Трампом. В 2017 году, перед въездом Пенсов в резиденцию вице-президента, инаугурационный комитет Трампа пожертвовал $750 000 в фонд, управляющий резиденцией, их потратили, чтобы обставить ее мебелью.

Кроме проблем с жильем, у Пенса могут возникнуть проблемы с безопасностью – многие сторонники Трампа разгневаны на него из-за того, что он не поддержал экс-президента в попытках отменить итоги выборов в ряде штатов. Штурмовавшие Капитолий 6 января кричали, что хотят повесить Пенса. В то же время, в течение шести месяцев семья Пенсов будет находится под государственной охраной.

Из-за гнева сторонников Трампа неизвестны и перспективы Пенса в Республиканской партии, сообщает Busіness Insider.

6 января сторонники Трампа, собравшиеся у Капитолия, где шел подсчет голосов выборщиков, сломали заградительные барьеры и ворвались в здание. Подсчет остановили. Мэр округа Колумбия ввела общегородской комендантский час. Трамп призвал сторонников к спокойствию.

В результате беспорядков в Капитолии погибли четыре человека, 52 были арестованы. Позже стало известно о смерти офицера полиции, раненого во время штурма.

8 января стало известно, что Пенс не разговаривает с Трампом, в его окружении считают, что экс-президент хотел сделать Пенса "козлом отпущения" во время событий 6 января. Позже они встретились и провели "хорошую беседу".

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Денис Юдин

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