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Бывший вице-президент США Майкл Пенс остался без собственного дома – Business Insider

28.01.2021, 16:31
Бывший вице-президент США Майкл Пенс остался без собственного дома – Business Insider - Фото
Майкл Пенс (Фото: Erik S. Lesser/EPA)

У бывшего вице-президента США Майкла Пенса после завершения полномочий не оказалось ни дома, ни значительного состояния. Об этом сообщает Busіness Insider.

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Пенс и его жена Карен вернулись из Вашингтона в Индиану, где Пенс был губернатором до 2017 года. Один из советников экс-президента Дональда Трампа рассказал изданию, что у них нет дома. Разные источники сообщают, что Пенсы остановились то ли в одной из резиденций губернатора Индианы, то ли у брата Пенса.

Издание отмечает, что у Пенсов не было своего дома уже 10 лет. Также они испытывают финансовые трудности, что четыре года назад отмечала команда проверяющих, назначенных Трампом. В 2017 году, перед въездом Пенсов в резиденцию вице-президента, инаугурационный комитет Трампа пожертвовал $750 000 в фонд, управляющий резиденцией, их потратили, чтобы обставить ее мебелью.

Кроме проблем с жильем, у Пенса могут возникнуть проблемы с безопасностью – многие сторонники Трампа разгневаны на него из-за того, что он не поддержал экс-президента в попытках отменить итоги выборов в ряде штатов. Штурмовавшие Капитолий 6 января кричали, что хотят повесить Пенса. В то же время, в течение шести месяцев семья Пенсов будет находится под государственной охраной.

Из-за гнева сторонников Трампа неизвестны и перспективы Пенса в Республиканской партии, сообщает Busіness Insider.

Читайте также: Как вице-президент США Майкл Пенс показал, что в доме есть "взрослый"

Денис Юдин
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