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Часть канадских военных покинет Ирак, остальные свернут операции

Часть канадских военных покинет Ирак, остальные свернут операции - Фото
Военный канадской армии (Фото: EPA)
07.01.2020, 23:15

Часть дислоцированных в Ираке канадских военнослужащих будут перемещены в Кувейт

Канада решила временно свернуть все военные операции в Ираке на фоне роста напряженности на Ближнем Востоке. Об этом говорится в письме начальника штаба обороны Канады Джонатана Вэнса, которое есть в распоряжении Укринформа.

"Реагируя на недавние события, Вооруженные силы Канады в сотрудничестве с международными партнерами временно прекратили свою деятельность в рамках операции IMPACT и миссии НАТО в Ираке. Ситуация в Ираке сложная, и лучше сейчас поставить нашу работу там на паузу, чтобы полностью сосредоточить внимание и ресурсы на безопасности нашего личного состава в меняющейся среде", - отметил Вэнс.

По его словам, часть из 500 дислоцированных в Ираке канадских военнослужащих будут перемещены в Кувейт. "Мы делаем это, чтобы гарантировать их безопасность", - подчеркнул командующий.

Он отметил, что свертывание операций и частичный вывод войск из Ирака не должны помешать канадским миссиям в других странах региона.

"Несмотря на операционную паузу в Ираке, наша миссия на Ближнем Востоке продолжается со многими операциями в регионе. Понятно, выполняемая нами там работа и будущее операций в Ираке, зависит от поддержания надлежащей безопасности", - подытожил Вэнс.

В целом у Канады на Ближнем Востоке около 800 военнослужащих.

  • Решение о выводе войск США и союзников в Ираке принято после нашумевшей ликвидации в Багдаде американцами иранского генерала Касема Сулеймани.
  • 7 января для военных международной коалиции во главе с США вводятся ограничения на передвижения по суше и в воздухе Ирака.
  • О выводе своих военных из Ирака заявили Германия, Словакия, Хорватия, Нидерланды и Румыния.
  • Правительство Великобритании призвало Ирак позволить британским войскам оставаться в этой стране.

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