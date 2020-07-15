Часть японской ракеты H-IIA взорвалась на орбите: появилось 53 новых обломка

По данным ВВС США, пока нет угрозы столкновения новых фрагментов с другими объектами на орбите

Отработавшая часть японской ракеты H-IIA, которую запустили в космос еще 29 октября 2018 года, взорвалась на орбите. В результате образовалось облако из полусотни обломков. Об этом сообщили в Twitter 18-й эскадрилья контроля космического пространства ВВС США, которая занимается обнаружением, слежением и идентификацией всех искусственных объектов в околоземном пространстве.

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Инцидент произошел в прошлое воскресенье, 12 июля 2020 года в 11:44 по киевскому времени. Часть, которая самопроизвольно разрушилась в космосе, вероятно, была верхней ступенью с орбитой 592-614 км.

Сейчас система следит за 53 фрагментами.

Как уточнили в LeoLabs, скорость некоторых обломков на орбите Земли — свыше 30 км/с.

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Евгений Пилипенко

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