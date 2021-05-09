Чехия потребует от России многомиллионную компенсацию за взрывы во Врбетице

Чехия намерена потребовать от Российской Федерации не менее одного миллиарда крон (более $47 млн) в качестве компенсации за последствия взрывов во Врбетице. Об этом в комментарии Чешскому телевидению сообщила министр финансов Чехии Алена Шиллерова.

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"Самый реальный способ, в соответствии с международным правом, – это международная компенсация, потому что, если мы пойдем, например, путем компенсации ущерба в уголовном судопроизводстве, это займет очень много времени", – сказала Шиллерова.

Миллиард крон – вероятно, еще не окончательная сумма. Ее сформировал Минфин. Запросы на дополнительные суммы компенсации могут поступить непосредственно из Врбетицы.

Однако некоторые чешские политики сомневаются в успехе этого предприятия. Евродепутат от Чехии Ондржей Бенешик сказал, что добиться от РФ компенсации будет очень трудно. "Но чешское государство должно попытаться", – сказал он, добавив, что это дело чести.

Сообщается, что Чехия может подать заявку на компенсацию в течение нескольких недель или месяцев.

"Международная ответственность за противоправные действия властей РФ будет возложена на российскую сторону после завершения и оценки консультаций по этому вопросу с некоторыми из наших союзников. Министерство иностранных дел готовит дипломатическую ноту по поручению правительства", – сказал министр иностранных дел Якуб Кулганек.

В апреле 2021 года между Россией и Чехией вспыхнул дипломатический скандал: после обвинений спецслужб РФ во взрывах в Врбетице в 2014 году Прага и Москва обменялись масштабными высылками дипломатов.

Несколько чешских СМИ со ссылкой на источники сообщили, что на складах во Врбетице разгружалось оружие для болгарского бизнесмена Гебрева, который якобы поставлял его Украине. Бизнесмен это отрицал. Однако позже в письме The New York Times признал, что эта информация соответствует действительности.

Вадим Ребрина

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