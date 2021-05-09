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Чехия потребует от России многомиллионную компенсацию за взрывы во Врбетице

09.05.2021, 17:48
Чехия потребует от России многомиллионную компенсацию за взрывы во Врбетице - Фото
Глава Минфина Чехии Алена Шиллерова (скриншот с видео)

Чехия намерена потребовать от Российской Федерации не менее одного миллиарда крон (более $47 млн) в качестве компенсации за последствия взрывов во Врбетице. Об этом в комментарии Чешскому телевидению сообщила министр финансов Чехии Алена Шиллерова.

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"Самый реальный способ, в соответствии с международным правом, – это международная компенсация, потому что, если мы пойдем, например, путем компенсации ущерба в уголовном судопроизводстве, это займет очень много времени", – сказала Шиллерова.

Миллиард крон – вероятно, еще не окончательная сумма. Ее сформировал Минфин. Запросы на дополнительные суммы компенсации могут поступить непосредственно из Врбетицы.

Однако некоторые чешские политики сомневаются в успехе этого предприятия. Евродепутат от Чехии Ондржей Бенешик сказал, что добиться от РФ компенсации будет очень трудно. "Но чешское государство должно попытаться", – сказал он, добавив, что это дело чести.

Сообщается, что Чехия может подать заявку на компенсацию в течение нескольких недель или месяцев.

"Международная ответственность за противоправные действия властей РФ будет возложена на российскую сторону после завершения и оценки консультаций по этому вопросу с некоторыми из наших союзников. Министерство иностранных дел готовит дипломатическую ноту по поручению правительства", – сказал министр иностранных дел Якуб Кулганек.

Вадим Ребрина
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Россия чехия гру рф врбетица алена шиллерова
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