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Что Германия передала ВСУ в новом пакете помощи помимо "Гепардов": список оборудования

Цей матеріал також доступний українською
10.08.2022, 15:17
Что Германия передала ВСУ в новом пакете помощи помимо
Военная помощь Германии (фото — Bundeswehr, Thomas Bierbaum)

Помимо ЗСУ Gepard и боеприпасов к ним, Германия передала Вооруженным Силам Украины радары, "глушилки" и бронемашины. Об этом сообщило правительство ФРГ.

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Список поставленного в Украину оборудования в рамках этого пакета военной помощи:

→ восемь мобильных наземных РЛС и тепловизионных приборов;
→ 10 бронемашин "Хамви" (в том числе восемь носителей наземных РЛС и два носителя РЭБ);
→ три бронированные ремонтно-эвакуационные машины;
→ семь "глушилок";
→ восемь электронных устройств защиты от дронов;
→ четыре мобильных, дистанционно управляемых и защищенных устройства разминирования;
→ одно "высокочастотное устройство с оборудованием";
→ два холодильника для медикаментов.

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Готовится к отправке для ВСУ в будущих траншах:

→ 3000 снарядов "натовского" калибра 155 мм;
→ 4000 снарядов к Gepard;
→ 63 холодильника для медикаментов.

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Евгений Пилипенко
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Германия война военная помощь рэб союзники
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