Что Германия передала ВСУ в новом пакете помощи помимо "Гепардов": список оборудования
Помимо ЗСУ Gepard и боеприпасов к ним, Германия передала Вооруженным Силам Украины радары, "глушилки" и бронемашины. Об этом сообщило правительство ФРГ.
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Список поставленного в Украину оборудования в рамках этого пакета военной помощи:
→ восемь мобильных наземных РЛС и тепловизионных приборов;
→ 10 бронемашин "Хамви" (в том числе восемь носителей наземных РЛС и два носителя РЭБ);
→ три бронированные ремонтно-эвакуационные машины;
→ семь "глушилок";
→ восемь электронных устройств защиты от дронов;
→ четыре мобильных, дистанционно управляемых и защищенных устройства разминирования;
→ одно "высокочастотное устройство с оборудованием";
→ два холодильника для медикаментов.
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Готовится к отправке для ВСУ в будущих траншах:
→ 3000 снарядов "натовского" калибра 155 мм;
→ 4000 снарядов к Gepard;
→ 63 холодильника для медикаментов.
- 1 августа канцлер ФРГ Шольц заявил об оружии для ВСУ, что некоторое "настолько современное, что его нет даже у бундесвера".
- 8 августа польский премьер заявил, что война "давно бы закончилась победой России, если бы все помогали Украине, как Германия".
- Экономика Германии потеряет 260 млрд евро к 2030 году из-за войны и цен на энергоносители.
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