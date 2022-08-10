Что Германия передала ВСУ в новом пакете помощи помимо "Гепардов": список оборудования

Помимо ЗСУ Gepard и боеприпасов к ним, Германия передала Вооруженным Силам Украины радары, "глушилки" и бронемашины. Об этом сообщило правительство ФРГ.

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Список поставленного в Украину оборудования в рамках этого пакета военной помощи:

→ восемь мобильных наземных РЛС и тепловизионных приборов;

→ 10 бронемашин "Хамви" (в том числе восемь носителей наземных РЛС и два носителя РЭБ);

→ три бронированные ремонтно-эвакуационные машины;

→ семь "глушилок";

→ восемь электронных устройств защиты от дронов;

→ четыре мобильных, дистанционно управляемых и защищенных устройства разминирования;

→ одно "высокочастотное устройство с оборудованием";

→ два холодильника для медикаментов.

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Готовится к отправке для ВСУ в будущих траншах:

→ 3000 снарядов "натовского" калибра 155 мм;

→ 4000 снарядов к Gepard;

→ 63 холодильника для медикаментов.

1 августа канцлер ФРГ Шольц заявил об оружии для ВСУ, что некоторое "настолько современное, что его нет даже у бундесвера".

8 августа польский премьер заявил, что война "давно бы закончилась победой России, если бы все помогали Украине, как Германия".

Экономика Германии потеряет 260 млрд евро к 2030 году из-за войны и цен на энергоносители.

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Евгений Пилипенко

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