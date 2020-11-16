COVID-19 вышел из Китая раньше, чем считали ученые – он был в Италии в сентябре 2019 года

Первый зарегистрированный случай болезни в Италии датирован февралем 2020 года

COVID-19 мог распространиться за пределы Китая раньше, чем предполагалось ранее. Ученые Национального института рака Италии заявили, что коронавирус циркулирует в стране с сентября 2019 года. Об этом сообщает Reuters.

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Результаты исследований итальянских медиков показывают, что 11,6% из 959 здоровых добровольцев, участвовавших в испытании на рак легких в период с сентября 2019 года по март 2020 года, выработали антитела к коронавирусу задолго до февраля.

Именно тогда в Ломбардии, на севере Италии, был обнаружен первый пациент с COVID-19.

Ученые из Университета Сиены также подтвердили это предположение. Их исследование показало, что в октябре прошлого года они выявили четырех пациентов с антителами к COVID-19 – это означит, что заразились они также в сентябре, пишет Reuters.

В августе этого года ученые доказали, что пациенты с тяжелым ожирением при COVID-19 в 87% случаев нуждаются аппарате искусственной вентиляции легких.

Можно ли заразиться коронавирусом от загрязненных предметов: итоги нового исследования.

3 октября ученые выснили, что иммунитет к коронавирусу у тех, кто им переболел, остается около полугода.

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Станислав Стороженко

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