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COVID-19 вышел из Китая раньше, чем считали ученые – он был в Италии в сентябре 2019 года

16.11.2020, 14:43
COVID-19 вышел из Китая раньше, чем считали ученые – он был в Италии в сентябре 2019 года - Фото
Иллюстративное фото (ЕРА)

Первый зарегистрированный случай болезни в Италии датирован февралем 2020 года

COVID-19 мог распространиться за пределы Китая раньше, чем предполагалось ранее. Ученые Национального института рака Италии заявили, что коронавирус циркулирует в стране с сентября 2019 года. Об этом сообщает Reuters

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Результаты исследований итальянских медиков показывают, что 11,6% из 959 здоровых добровольцев, участвовавших в испытании на рак легких в период с сентября 2019 года по март 2020 года, выработали антитела к коронавирусу задолго до февраля.

Именно тогда в Ломбардии, на севере Италии, был обнаружен первый пациент с COVID-19. 

Ученые из Университета Сиены также подтвердили это предположение. Их исследование показало, что в октябре прошлого года они выявили четырех пациентов с антителами к COVID-19 – это означит, что заразились они также в сентябре, пишет Reuters.

  • В августе этого года ученые доказали, что пациенты с тяжелым ожирением при COVID-19 в 87% случаев нуждаются аппарате искусственной вентиляции легких.

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Станислав Стороженко
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