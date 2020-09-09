Cюр. В Молдове заявили, что от коронавируса умирают те, кто "был обузой для окружающих"

Эпидемиолог страны сказал, что жертвами COVID-19 в подавляющем большинстве случаев становятся люди с хроническими заболеваниями

Главный эпидемиолог Молдовы Николае Фуртунэ заявил, что в мире от коронавируса умирают только те люди, которые были "обузой" для общества, сообщает местное издание Блокнот Молдова.

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По его словам, от COVID-19 в 99% случаев умирали те пациенты, у которых уже были хронические заболевания, а у 70% было даже по несколько сопутствующих заболеваний.

"Не хочу, чтобы меня осуждали или показаться циничным, но во всем мире коронавирус забрал жизни тех, кто и так был обузой для себя и окружающих. Это были люди, которые боролись с последними стадиями рака, тяжелым диабетом, сердечно-сосудистыми патологиями", — заявил Фуртунэ.

Кроме того, эпидемиолог подчеркнул, что в вопросе борьбы с COVID-19 не последнюю роль играет ожирение, которое делает людей "особенно уязвимыми перед коронавирусом".

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Дарья Мостовая

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