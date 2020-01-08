"Дали пощечину США": аятолла Хаменеи описал ракетный удар Ирана

Али Хаменеи (фото - ЕРА)

Одних сегодняшних ракетных ударов по военным базам США в Ираке мало: нужно вынудить американцев уйти из региона. Об этом заявил аятолла Али Хаменеи, пишет IRNA.

"Этой ночью мы дали им пощечину, но месть - это другой вопрос", - сказал верховный лидер страны на встрече с жителями города Кум.

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В свою очередь, начальник Генштаба ВС Ирана Мохаммад Багери пригрозил, что "любое новое зло США получит еще более жесткий и решительный ответ".

По его словам, сегодняшние ночные запуски ракет по базам США - лишь демонстрация части возможностей армии Ирана.