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"Дали пощечину США": аятолла Хаменеи описал ракетный удар Ирана

"Дали пощечину США": аятолла Хаменеи описал ракетный удар Ирана - Фото
Али Хаменеи (фото - ЕРА)
08.01.2020, 11:25

Аятолла и начальник Генштаба Ирана подчеркнули, что американским военным следует быстрее уйти из региона

Одних сегодняшних ракетных ударов по военным базам США в Ираке мало: нужно вынудить американцев уйти из региона. Об этом заявил аятолла Али Хаменеи, пишет IRNA.

"Этой ночью мы дали им пощечину, но месть - это другой вопрос", - сказал верховный лидер страны на встрече с жителями города Кум.

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В свою очередь, начальник Генштаба ВС Ирана Мохаммад Багери пригрозил, что "любое новое зло США получит еще более жесткий и решительный ответ".

По его словам, сегодняшние ночные запуски ракет по базам США - лишь демонстрация части возможностей армии Ирана. 

  • 3 января 2020-го США нанесли авиаудар в Багдаде, убив командующего силами спецназа Аль-Кудс из КСИР Касема Сулеймани.
  • Сегодня ночью Иран нанес ракетные удары по двум американским базам в Ираке и заявил, что "погибли около 80 американских военных и около 200 были ранены". Пентагон это не подтверждает.
  • Президент США Трамп написал в Twitter, что "все хорошо, все нормально", и пообещал заявление.
  • LIGA.net вела хронику происходящего.
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али хаменеи Иран ирак ракетный удар Мохаммад Багери
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