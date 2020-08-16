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"Давите майданную мразь". В Москве прошла акция в поддежку беларусского ОМОНа – фото

16.08.2020, 13:30
Фото - Еврорадио

Некоторые участники акции в поддержку беларусского ОМОНа оделись в советскую форму времен второй мировой

Вчера в центре Москвы прошла акция в поддержку беларусского ОМОНа, который на прошлой неделе разгонял протестующих против режима Александра Лукашенко. Об этом пишет Еврорадио.

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На опубликованных кадрах видно группу людей, часть из них одеты в советскую военную форму времен второй мировой войны. В руках у некоторых советские флаги, плакаты с надписями "Давите майданную мразь", "Поддерживаем действия беларусского ОМОНа по разгону Майдана".

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Марк Сировой
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