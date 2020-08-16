"Давите майданную мразь". В Москве прошла акция в поддежку беларусского ОМОНа – фото
16.08.2020, 13:30
Фото - Еврорадио
Некоторые участники акции в поддержку беларусского ОМОНа оделись в советскую форму времен второй мировой
Вчера в центре Москвы прошла акция в поддержку беларусского ОМОНа, который на прошлой неделе разгонял протестующих против режима Александра Лукашенко. Об этом пишет Еврорадио.
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На опубликованных кадрах видно группу людей, часть из них одеты в советскую военную форму времен второй мировой войны. В руках у некоторых советские флаги, плакаты с надписями "Давите майданную мразь", "Поддерживаем действия беларусского ОМОНа по разгону Майдана".
- 9 августа 2020-го в РБ прошли выборы президента. ЦИК объявил, что победил Лукашенко.
- После окончания выборов начались массовые протесты, которые были жестоко подавлены властями. Рабочие крупнейших предприятий начали выходить на забастовки.
- На 16 августа, воскресенье, намечен марш свободы оппозиции по всей Беларуси. Параллельно проходит митинг сторонников Лукашенко. СМИ писали о том, что на него якобы свозят бюджетников, при этом сами участники в прямом эфире телеканалов это отрицают.
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