"Давите майданную мразь". В Москве прошла акция в поддежку беларусского ОМОНа – фото

Некоторые участники акции в поддержку беларусского ОМОНа оделись в советскую форму времен второй мировой

Вчера в центре Москвы прошла акция в поддержку беларусского ОМОНа, который на прошлой неделе разгонял протестующих против режима Александра Лукашенко. Об этом пишет Еврорадио.

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На опубликованных кадрах видно группу людей, часть из них одеты в советскую военную форму времен второй мировой войны. В руках у некоторых советские флаги, плакаты с надписями "Давите майданную мразь", "Поддерживаем действия беларусского ОМОНа по разгону Майдана".

9 августа 2020-го в РБ прошли выборы президента. ЦИК объявил, что победил Лукашенко.

После окончания выборов начались массовые протесты, которые были жестоко подавлены властями. Рабочие крупнейших предприятий начали выходить на забастовки.

На 16 августа, воскресенье, намечен марш свободы оппозиции по всей Беларуси. Параллельно проходит митинг сторонников Лукашенко. СМИ писали о том, что на него якобы свозят бюджетников, при этом сами участники в прямом эфире телеканалов это отрицают.

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Марк Сировой

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