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08.02.2019, 09:49

Дело Скрипаля. Агентов ГРУ РФ могло быть пятеро - Daily Mail

Дело Скрипаля. Агентов ГРУ РФ могло быть пятеро - Daily Mail - Фото
Фото: пресс-служба правительства Британии

Двое новых подозреваемых не сопровождали Петрова и Боширова и играли в нападении второстепенную роль, пишут британские СМИ

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Правоохранительные органы Британии сообщают о еще двух возможных участниках отравления в Солсбери. Об этом пишет Daily Mail.

Таким образом, общее число агентов ГРУ РФ, которые принимали участие в нападении на Скрипалей, может достичь 5 человек.

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По данным источника, двое новых подозреваемых в марте 2018 года получили туристическую визу в Британию. Сейчас же они, вероятнее всего, благополучно вернулись в Россию.

Также сообщается, что они не сопровождали Петрова и Боширова и играли в нападении значительно меньшую роль.

Ранее The Telegraph сообщил о новом подозреваемом в отравлении Скрипалей "Сергее Федотове", который после нападения якобы остался в Британии. 

Читайте также: ГРУ пробовало убить Новичком оружейного барона: расследование

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Теги: Сергей Скрипаль, Солсбери, Новичок, юлия скрипаль, отравление, гру
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