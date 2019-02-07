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07.02.2019, 07:00

Дело Скрипаля. Третий агент ГРУ РФ остался в Британии - Telegraph

Дело Скрипаля. Третий агент ГРУ РФ остался в Британии - Telegraph - Фото
Фото: пресс-служба правительства Британии

Речь идет о предполагаемом офицере ГРУ РФ под вымышленным именем Сергей Федотов

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Третий подозреваемый в отравлении бывшего разведчика ГРУ РФ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсберии некий Сергей Федотов остался в Великобритании после покушения. Об этом сообщает The Telegraph.

Отмечается, что вероятный офицер военной разведки (Главного разведуправления Генштаба России) в один день прибыл в Британию вместе с двумя другими подозреваемыми по делу, агентами с вымышленными именами Петров и Боширов.

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Так называемый Федотов должен был лететь из страны тем же рейсом, что и отравившие Скрипаля, но перед вылетом он отменил свою регистрацию на рейс. 

РосСМИ писали, что РФ на Сергея Федотова нет оформленных недвижимости, транспорта, мобильных номеров, он отсутствует в соцсетях и базах исполнительных производств. Номер его действующего паспорта на одну-две цифры отличается от документов, выданных гражданам России, которые местом своей регистрации указывали Хорошевское шоссе, 76, - штаб-квартиру Главного управления Генштаба Минобороны РФ.

4 марта 2018 года в Солсбери был отравлен произведенным в СССР веществом нервно-паралитического действия Новичок экс-разведчик ГРУ РФ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. 30 июня в расположенном рядом Эймсбери обнаружили еще двух человек - Дону Стерджесс и Чарльза Роули, отравившихся Новичком. Женщина скончалась, мужчина ослеп и утратил чувствительность конечностей.

5 сентября были обвинены возможные исполнители отравления - агенты ГРУ РФ Александр Мишкин (по легенде - Александр Петров) и Анатолий Чепига (по легенде - Руслан Боширов). Кремль назвал это "провокацией", а в МИД РФ заявили, что имена им "ничего не говорят". С обвинениями в адресс российских агентов согласились и лидеры США, Франции, ФРГ и Канады. 

Читайте также: Отравление Скрипаля: какой была задача третьего подозреваемого

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Теги: Скрипаль, Новичок, Россия, отравление, британия, агент, спецслужбы, гру, Сергей Федотов
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