Deutsche Bank конфисковал венесуэльское золото

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Deutsche Bank конфисковал 20 тонн золота, принадлежащего Венесуэле, в связи с невыплатой страной платежей по кредиту 2016 года. Об этом пишет Bloomberg.

Тогда правительство Венесуэлы получило в кредит $750 млн от Deutsche Bank, заложив 20 тонн золота.

Из-за неплатежей властей банк решил прекратить действие кредитного договора и конфисковать золото.

Срок договора должен был истечь в 2021 году.

28 мая отстраненный венесуэльский диктатор Николас Мадуро объявил о проведении парламентских выборов в стране.

30 апреля временный президент Венесуэлы Хуан Гуайдо заявил о начале финальной фазы свержения Мадуро. В Каракасе начались массовые акции протеста и стычки с военными. На следующий день Мадуро объявил о "подавлении государственного переворота".