Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
05.06.2019, 06:55

Deutsche Bank конфисковал венесуэльское золото

Deutsche Bank конфисковал венесуэльское золото - Фото
Фото: depositphotos.com

Deutsche Bank конфисковал 20 тонн золота Венесуэлы из-за неплатежей по кредиту, взятому правительством

Deutsche Bank конфисковал 20 тонн золота, принадлежащего Венесуэле, в связи с невыплатой страной платежей по кредиту 2016 года. Об этом пишет Bloomberg.

Тогда правительство Венесуэлы получило в кредит $750 млн от Deutsche Bank, заложив 20 тонн золота.

Из-за неплатежей властей банк решил прекратить действие кредитного договора и конфисковать золото.

Срок договора должен был истечь в 2021 году. 

28 мая отстраненный венесуэльский диктатор Николас Мадуро объявил о проведении парламентских выборов в стране. 

30 апреля временный президент Венесуэлы Хуан Гуайдо заявил о начале финальной фазы свержения Мадуро. В Каракасе начались массовые акции протеста и стычки с военными. На следующий день Мадуро объявил о "подавлении государственного переворота".

Отправить:
Распечатать:
Теги: золото, Deutsche Bank
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости


Последние новости
Популярное
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 