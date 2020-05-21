Девять месяцев без главы. Нацразведка США получит нового директора

Джон Рэтклифф (Фото: EPA)

Сенат США поддержал члена Палаты представителей от Республиканской партии Джона Рэтклиффа, которого президент Дональд Трамп дважды выдвигал на пост директора Национальной разведки. Об этом сообщает CNBC.

Кандидатуру Рэтклиффа на пост главы Управления Национальной разведки США (ODNI), координирующего работу всех американских разведслужб, поддержали 49 сенаторов против 44-х, при жесткой оппозиции со стороны демократов. Он заменит исполняющего обязанности директора ODNI Ричарда Гренелла.

Конгрессмен-республиканец от Техаса станет первым постоянным шефом разведки с тех пор, как в августе 2019 года ушел в отставку Дэн Коутс.

Отмечается, что Рэтклифф был членом команды, которая защищала Трампа во время процедуры импичмента. Кроме того он был одним из ярых критиков расследования спецпрокурора Роберта Мюллера о связях Трампа с Кремлем и о российском вмешательстве в американские выборы.

В первый раз Трамп номинировал Рэдклиффа на этот пост летом 2019 года, но тогда республиканец отказался от выдвижения, объяснив, что не хотел бы, чтобы вокруг его кандидатуры возникли политические или внутрипартийные дебаты.

28 февраля президент США выдвинул Рэтклиффа во второй раз.

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