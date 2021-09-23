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Дикие кабаны бродят по центру Рима. Местные жители боятся выгуливать собак – видео

Цей матеріал також доступний українською
23.09.2021, 16:14
Дикие кабаны бродят по центру Рима. Местные жители боятся выгуливать собак – видео - Фото
Фото: EPA/Ronald Wittek

По центру Рима "бродят" семьи диких кабанов. Местные жители жалуются, что боятся выгуливать собак. Об этом сообщает The Local.

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Власти уверяют, что животные "полностью урбанизированы" и не боятся пешеходов или интенсивного движения транспорта. По словам фермеров, количество животных особенно резко увеличилось во время пандемии. 

Министр сельского хозяйства Стефано Патуанелли заявил, что региональные власти должны "обеспечить сдерживание популяции кабанов".

Отмечается, что в последние годы кабаны все чаще появляются в Риме, особенно в северной части города. Также за последние 10 лет количество автомобильных аварий из-за животных на дорогах Италии выросло на 81%.

  • В июле 2020-го ученые заявили, что кабаны хуже для климата, чем 1 млн автомобилей.

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Владислава Михайленко
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