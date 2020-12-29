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Заказ на ракеты "Нептун" от Минобороны сдвинулся с места – директор завода Артем

29.12.2020, 11:10
Заказ на ракеты
Нептун (пресс-служба ВСУ

Заказ на ракеты к отечественному боевому комплексу "Нептун" в последние недели "сдвинулся с места". Об этом заявил изданию Defence Express Владимир Зимин, директор входящей в Укроборонпром госкомпании Артем.

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По его словам, Минобороны уже обеспечило выполнение заказа по еще одним ракетам - РС-80. Это новый контракт, который предусматривает поставку в "значительно больших объемах", чем по предварительному договору, говорит Зимин.

Он отмечает, что заказ на РС-80 возвращает предприятие к нормальному режиму работы и "способен создать серьезные перспективы для роста в следующем году".

LIGA.net обратилась за комментариями в ГАХК Артем для уточнения ситуации с заказом на ракеты "Нептун".

Как отмечает Український мілітарний портал, в ноябре в Артеме заявили о переходе 70% сотрудников на однодневную рабочую неделю – у предприятия не было крупных контрактов по гособоронзаказу.

Станислав Стороженко
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