Заказ на ракеты "Нептун" от Минобороны сдвинулся с места – директор завода Артем
Заказ на ракеты к отечественному боевому комплексу "Нептун" в последние недели "сдвинулся с места". Об этом заявил изданию Defence Express Владимир Зимин, директор входящей в Укроборонпром госкомпании Артем.
Присоединяйтесь к Instagram LIGA.net – здесь только то, о чем вы не можете не знать
По его словам, Минобороны уже обеспечило выполнение заказа по еще одним ракетам - РС-80. Это новый контракт, который предусматривает поставку в "значительно больших объемах", чем по предварительному договору, говорит Зимин.
Он отмечает, что заказ на РС-80 возвращает предприятие к нормальному режиму работы и "способен создать серьезные перспективы для роста в следующем году".
LIGA.net обратилась за комментариями в ГАХК Артем для уточнения ситуации с заказом на ракеты "Нептун".
Как отмечает Український мілітарний портал, в ноябре в Артеме заявили о переходе 70% сотрудников на однодневную рабочую неделю – у предприятия не было крупных контрактов по гособоронзаказу.
- 31 марта 2020 года Минобороны провела испытания "Нептуна" – заявили, что им удалось "свести вероятность обнаружения ракеты к нулю". Комплекс принят на вооружение 23 августа. Министр обороны Таран в октябре 2020-го говорил, что "Нептун" закупят уже в 2020 году".
- По словам главнокомандующего Вооруженных Сил Руслана Хомчака "Нептун" может появиться на вооружении у ВСУ в лучшем случае только через год.
Комментарии