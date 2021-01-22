Джонсон: Британский штамм коронавируса может быть более смертоносным

Первые результаты исследований свидетельствуют о том, что вариант коронавируса, появившийся в Великобритании, может быть более смертоносным. Об этом заявил британский премьер-министр Борис Джонсон, передает BBC.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По его словам, анализ полученных данных провели ученые Консультативной группы по новым и возникающим респираторным вирусам.

В то же время Джонсон уточнил, что речь идет пока о предварительных выводах.

Исследования уже показали, что британский штамм распространяется быстрее, чем другие версии вируса. Он уже стал доминирующей версией вируса в Англии и Северной Ирландии и распространился более чем в 50 других странах.

"Помимо более быстрого распространения, теперь также представляется, что есть некоторые свидетельства того, что новый вариант, который впервые был обнаружен в Лондоне и на юго-востоке, может быть связан с более высокой степенью смертности", – сказал Джонсон.

Он добавил, что распространение нового штамма усугубляет нагрузку на медицинских работников.

По словам Джонсона, доказательства получены от математиков, анализирующих тенденции количества людей, умирающих от нового и старого вариантов.

Сэр Патрик Валланс, главный научный советник правительства, сказал, что доказательства большей летальности "пока не убедительны".

Он сказал: "Я хочу подчеркнуть, что вокруг этих цифр много неопределенности, и нам нужна дополнительная работа, чтобы получить точную информацию об этом, но, очевидно, вызывает беспокойство то, что это приводит к увеличению смертности, а также к увеличению трансмиссивности".

Как сообщается, новый вариант кажется примерно на 30% более смертоносным. Например, из 1000 60-летних, инфицированных старым вариантом, можно ожидать, что 10 из них умрут. А с новым вариантом это число возрастает до 13-ти.

Ожидается, что вакцины Pfizer и Oxford-AstraZeneca будут работать против варианта, появившегося в Великобритании.

По словам Валланса, большее беспокойство вызывают два других варианта, появившихся в Южной Африке и Бразилии.

"У них есть определенные особенности, которые указывают, что они могут быть менее восприимчивы к вакцинам", – сказал он.

В декабре 2020 года в Англии обнаружили новый штамм коронавируса, который распространяется гораздо быстрее уже известного. Однако не было данных о том, что он более смертельный или не реагирует на вакцину.

С 5 января в Великобритании ввели новый жесткий локдаун на фоне резкого роста заболеваемости.

Читайте также: Нейтрализующие антитела переболевших неэффективны против ЮАР-штамма "в пробирке" – ученые

Наталия Медведева

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.