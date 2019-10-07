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Джонсон объяснил, останется ли Лондон в ЕС после 31 октября

Джонсон объяснил, останется ли Лондон в ЕС после 31 октября - Фото
Brexit, Британия (фото — пресс-служба Европарламента)
07.10.2019, 07:20

По словам президента Франции, в ЕС намерены в сжатые сроки решить, возможно ли заключить соглашение с Лондоном

В Евросоюзе не должны "ошибочно" рассчитывать на то, что Великобритания останется в этом объединении государств после 31 октября, заявил британский премьер-министр Борис Джонсон в воскресенье, 6 октября, в телефонном разговоре с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Об этом заявил Deutsche Welle.

В офисе премьер-министра подчеркнули, что Джонсон призвал Макрона приложить усилия к тому, чтобы все-таки достичь договора по Brexit. 

Макрон сообщил Джонсону, что в ЕС намерены в сжатые сроки решить, возможно ли заключить соглашение с Лондоном.

"Переговоры с командой Мишеля Барнье (глава делегации ЕС на переговорах с Лондоном, - ред.) должны быть резко интенсифицированы, чтобы до конца недели вынести решение о возможности заключения такого соглашения, которое бы соответствовало базовым устоям Европейского Союза", - цитирует Макрона британская медиакомпания BBC со ссылкой на источники в Елисейском дворце.

В тот же день лондонский еженедельник The Sunday Times сообщил, что Джонсон полон решимости добиться Brexit любой ценой и категорически отказывается уходить в отставку.

"Он не покинет свой пост, даже если Евросоюз отклонит его предложения по договору о Brexit, британский парламент выразит ему недоверие или будет установлено, что он нарушил закон, запрещающий выход Великобритании из состава ЕС без соглашения с Брюсселем", - отмечается в сообщении.

 

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