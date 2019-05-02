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02.05.2019, 07:52

Доклад Мюллера: генпрокурор США отказался давать показания

Доклад Мюллера: генпрокурор США отказался давать показания - Фото
Уильям Барр (фото - EPA)

Демократы из юридического комитета считают, что Уильям Барр боится вопросов по поводу публикации отчета спецпрокурора США

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Генеральный прокурор США Уильям Барр не появится сегодня на слушаниях по поводу доклада спецпрокурора  Роберта Мюллера в юридическом комитете Палаты представителей. Об этом в среду вечером журналистам сообщил председатель комитета, демократ Джерролд Надлер, передает Голос Америки.

Надлер предположил, что Барр боится вопросов, которые собираются задать ему законодатели-демократы в связи с публикацией отчета о результатах "российского расследования". Глава комитета заявил, что, по его мнению, генпрокурор опасается давать показания, учитывая то, "насколько нечестно он себя повел".

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Законодатель Хаким Джеффрис отметил, что конгрессмены будут вынуждены вызвать генпрокурора для дачи показаний с помощью повестки. "Это произойдет в случае, если он решит не приходить. Он может сбежать (сейчас), но спрятаться ему не удастся", - подчеркнул Джеффрис.

Издание отмечает, что в среду возглавляемое Барром министерство юстиции так и не предоставило в распоряжение комитета полный текст доклада Мюллера.

Ранее законодатели потребовали от минюста передать им неотредактированную версию документа не позднее 1 мая. Ведомство сегодня уведомило юридический комитет нижней палаты о том, что данное требование не будет выполнено.

Отвечая на вопрос о том, собирается ли комитет отправить Барру повестку и тем самым обязать его явиться на слушания в четверг, Надлер сказал: "Первым делом нужно получить полную версию отчета, а после этого мы (попытаемся) перенести (заседание) на день или два. В случае необходимости... мы чуть позже вызовем его в связи с поведением, означающим неуважение (к следствию, - ред.). Мы также начнем процесс с целью обязать генпрокура Барра прийти (на слушания)".

Надлер добавил, что он продолжит контакты с генпрокурором и попытается "найти разумное решение для получения полного текста отчета и основных доказательств".

Ранее сообщалось, что некоторые политики-демократы заявили о возможности импичмента Дональда Трампа после публикации отчета специального прокурора Мюллера.

19 апреля 2019 года Трамп прокомментировал опубликованный 18 апреля отчет по итогам расследования специального прокурора, назвав документ "полной ерундой", а самого прокурора "безумным Мюллером".

29 апреля Барр возражал против дачи показаний юридическому комитету Палату представителей на закрытом заседании.

Читайте также: Трамп-Мюллеру: "Game over". Главная тема в США - коротко

 

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Теги: дональд трамп, отчет, Роберт Мюллер﻿, показания, Уильям Барр
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