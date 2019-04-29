Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
29.04.2019, 07:15

Доклад Мюллера: генпрокурор США не хочет выступать на слушаниях

Доклад Мюллера: генпрокурор США не хочет выступать на слушаниях - Фото
Уильям Барр (фото - EPA)

Заседание планируется провести через несколько дней

Реклама
Реклама

Генеральный прокурор США Уильям Барр возражает против дачи показаний юридическому комитету Палату представителей на закрытом заседании, посвященном фрагментам, удаленным из обнародованной версии доклада по итогам "российского расследования", которым руководил спецпрокурор Роберт Мюллер. Об этом сообщает Голос Америки

"Барр угрожает отказаться от запланированного появления на заседании комитета в четверг",  - сказал Reuters сотрудник конгресса на условиях анонимности.

Реклама

Председатель комитета демократ Джеррольд Надлер предложил, чтобы Барр дал публичные показания, после чего состоялась бы закрытая часть слушаний для обсуждения вопросов конфиденциального характера. Предполагалось, что во второй части приняли бы участие юристы аппарата комитета.

Сотрудник Конгресса сообщил, что Барр выступил против этих условий.

Ожидается, что генеральный прокурор выступит в юридическом комитете Сената.

Представитель Министерства юстиции, которое возглавляет Барр, не ответила на просьбу о комментарии.

Ранее сообщалось, что некоторые политики-демократы заявили о возможности импичмента Дональда Трампа после публикации отчета специального прокурора Мюллера.

19 апреля 2019 года Трамп прокомментировал опубликованный 18 апреля отчет по итогам расследования специального прокурора, назвав документ "полной ерундой", а самого прокурора "безумным Мюллером".

Читайте также: Трамп-Мюллеру: "Game over". Главная тема в США - коротко

Отправить:
Распечатать:
Теги: Роберт Мюллер, дональд трамп, доклад, Уильям Барр
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 