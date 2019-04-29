Доклад Мюллера: генпрокурор США не хочет выступать на слушаниях

Уильям Барр (фото - EPA)

Генеральный прокурор США Уильям Барр возражает против дачи показаний юридическому комитету Палату представителей на закрытом заседании, посвященном фрагментам, удаленным из обнародованной версии доклада по итогам "российского расследования", которым руководил спецпрокурор Роберт Мюллер. Об этом сообщает Голос Америки

"Барр угрожает отказаться от запланированного появления на заседании комитета в четверг", - сказал Reuters сотрудник конгресса на условиях анонимности.

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Председатель комитета демократ Джеррольд Надлер предложил, чтобы Барр дал публичные показания, после чего состоялась бы закрытая часть слушаний для обсуждения вопросов конфиденциального характера. Предполагалось, что во второй части приняли бы участие юристы аппарата комитета.

Сотрудник Конгресса сообщил, что Барр выступил против этих условий.

Ожидается, что генеральный прокурор выступит в юридическом комитете Сената.

Представитель Министерства юстиции, которое возглавляет Барр, не ответила на просьбу о комментарии.

Ранее сообщалось, что некоторые политики-демократы заявили о возможности импичмента Дональда Трампа после публикации отчета специального прокурора Мюллера.

19 апреля 2019 года Трамп прокомментировал опубликованный 18 апреля отчет по итогам расследования специального прокурора, назвав документ "полной ерундой", а самого прокурора "безумным Мюллером".

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