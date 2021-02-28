Две помощницы губернатора Нью-Йорка обвинили его в сексуальных домогательствах
Губернатора штата Нью-Йорк демократа Эндрю Куомо обвинили в сексуальных домогательствах две его бывшие помощницы. Он отверг обвинения и попросил провести независимое расследование. Об этом сообщает Голос Америки.
Как отмечается, первой на Куомо пожаловалась журналистам бывшая чиновница Линдси Бойлэн.
По ее словам, губернатор несколько раз демонстрировал неприемлемое поведение в период с 2016 по 2018 год. Бойлэн утверждает, что Куомо делал неоднозначные комментарии в ее сторону, мог предложить сыграть в покер на раздевание, неожиданно поцеловать ее в губы, или коснуться нижней части ее спины или ног.
Через несколько дней после опубликованной истории Бойлэн с обвинениями выступила вторая бывшая помощница Куомо – 25-летняя Шарлотт Беннетт. Она рассказала в интервью New York Times, что губернатор демонстрировал к ней нескрываемый сексуальный интерес прошлой весной и летом.
В частности, Беннетт рассказала о случае в июне, когда по ее словам, Куомо задавал ей вопросы о личной сексуальной жизни, и спрашивал, находится ли она в моногамных отношениях, и имела ли когда-либо секс со старшим мужчиной. Она утверждает, что губернатор сказал, что "он открыт для отношений с женщинами, которым около 20".
Беннетт и Бойлэн утверждают, что они рассказывали эти истории близкому окружению, но не решались предавать их широкой огласке.
Куомо отвергает все обвинения. В комментарии The New York Times он подтвердил, что задавал Беннет личные вопросы, но по его мнению, он действовал по-менторски.
"Я никогда не заигрывал с мисс Беннет, как и никогда не намеревался действовать каким-либо неприемлемым способом", – сказал Куомо.
В то же время губернатор опроверг историю, которую рассказала Линдси Бойлэн.
Губернатор попросил о независимом расследовании, пообещал полное сотрудничество с расследованием и призвал жителей Нью-Йорке не спешить с выводами.
- 9 июля 2020 года нашли мертвым мэра Сейла, который, возможно, покончил с собой из-за обвинений в сексуальных домогательствах.
Читайте также: Экс-президента Франции обвинили в домогательствах. Он "ничего не помнит об этом"
Комментарии