Двое на одного: эсминец США идет в Черное море, РФ отреагировала

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Командование 6-го флота США сообщило, что ракетный эсминец типа Arleigh Burke - USS Donald Cook (DDG-75) 19 февраля начал проход через пролив Дарданеллы в северном направлении на пути к Черному морю. В ответ Россия заявила об организации за ним непрерывного наблюдения, сообщает российское издание ТАСС.

Флот США отмечает, что цель похода Donald Cook - проведение операций по обеспечению морской безопасности и укреплению региональной морской стабильности, а также повышение боеготовности и военно-морского потенциала совместно с союзниками НАТО и партнерами в регионе.

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Россия отправляет следить за американским эсминцем два своих корабля - малый ракетный корабль "Орехово-Зуево" и разведывательный корабль "Иван Хурс".

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Эсминец Donald Cook посетил Черное море в январе 2019 года, тогда он побывал в Батуми (Грузия) и провел учения с двумя кораблями береговой охраны Грузии. Тогда Россия следила за ним с помощью одного корабля.

Ранее сегодня сообщалось, что немецкий вспомогательный корабль, флагман FGS Werra типа Эльба завершил визит в Стамбул и вышел по Босфору с курсом в Черное море.