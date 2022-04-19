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Экономисты наглядно сравнили помощь Украине: какие страны в лидерах с учетом ВВП – графики

Цей матеріал також доступний українською
19.04.2022, 14:04
Экономисты наглядно сравнили помощь Украине: какие страны в лидерах с учетом ВВП – графики - Фото
Президент Эстонии Алар Карис (скриншот из видеотрансляции)

Если оценивать соотношение валового внутреннего продукта (ВВП) стран к размеру их помощи Украине с начала полномасштабного вторжения России, лидер – Эстония. Такие данные показал Кильский институт мировой экономики.

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Обещанная военная, финансовая и гуманитарная помощь Украины от эстонского правительства находится на уровне почти 0,8% их ВВП.

Далее следуют Польша (до 0,2%) и Литва (более 0,05%).

США занимают по этому показателю шестое место, Германия находится на 12-м (без учета помощи, оказываемой косвенно через ЕС).

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"Географическая близость к Украине, кажется, играет важную роль в вовлечении восточноевропейских стран. Но Великобритания также выделяется как сторонник Украины, как в абсолютном выражении, так и в отношении экономического результата", – прокомментировал Кристоф Требеш, директор по исследованиям Кильского института и ведущий автор Ukraine Support Tracker.

Экономисты наглядно сравнили помощь Украине: какие страны в лидерах с учетом ВВП – графики

В институте отметили "особую роль" в помощи Украине от США, стран Восточной Европы и Великобритании.

США – крупнейший сторонник Украины с эквивалентом 7,6 млрд евро помощи с начала вторжения (данные на 27 марта).

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Все страны ЕС в совокупности выделили 2,9 млрд евро, плюс 1,4 млрд евро от институтов ЕС и 2 млрд евро от Евроинвестбанка.

Великобритания, Канада и Япония обязались предоставить помощь на общую сумму 1 млрд евро.

Экономисты наглядно сравнили помощь Украине: какие страны в лидерах с учетом ВВП – графики

"Примечательно, что только США дают значительно больше, чем весь ЕС, в непосредственной близости от которого бушует война", – отметил Требеш.

Он подчеркнул, что нельзя составить полную картину, потому что военная помощь Украине, в частности, не всегда прозрачна.

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Евгений Пилипенко
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