Экономисты наглядно сравнили помощь Украине: какие страны в лидерах с учетом ВВП – графики
Если оценивать соотношение валового внутреннего продукта (ВВП) стран к размеру их помощи Украине с начала полномасштабного вторжения России, лидер – Эстония. Такие данные показал Кильский институт мировой экономики.
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Обещанная военная, финансовая и гуманитарная помощь Украины от эстонского правительства находится на уровне почти 0,8% их ВВП.
Далее следуют Польша (до 0,2%) и Литва (более 0,05%).
США занимают по этому показателю шестое место, Германия находится на 12-м (без учета помощи, оказываемой косвенно через ЕС).
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"Географическая близость к Украине, кажется, играет важную роль в вовлечении восточноевропейских стран. Но Великобритания также выделяется как сторонник Украины, как в абсолютном выражении, так и в отношении экономического результата", – прокомментировал Кристоф Требеш, директор по исследованиям Кильского института и ведущий автор Ukraine Support Tracker.
В институте отметили "особую роль" в помощи Украине от США, стран Восточной Европы и Великобритании.
США – крупнейший сторонник Украины с эквивалентом 7,6 млрд евро помощи с начала вторжения (данные на 27 марта).
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Все страны ЕС в совокупности выделили 2,9 млрд евро, плюс 1,4 млрд евро от институтов ЕС и 2 млрд евро от Евроинвестбанка.
Великобритания, Канада и Япония обязались предоставить помощь на общую сумму 1 млрд евро.
"Примечательно, что только США дают значительно больше, чем весь ЕС, в непосредственной близости от которого бушует война", – отметил Требеш.
Он подчеркнул, что нельзя составить полную картину, потому что военная помощь Украине, в частности, не всегда прозрачна.
- 11 апреля 2022 года Всемирный банк спрогнозировал, что война приведет к сокращению ВВП Украины более чем на 45% в 2022 году. А уровень бедности в Украине из-за войны увеличится до 70%.
- 12 апреля там объявили, что готовят новый пакет поддержки Украины на $1,5 млрд.
- 18 апреля ВБ снизил прогноз роста мировой экономики из-за войны в Украине.
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